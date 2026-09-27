Мужчину с непогашенной судимостью мобилизовали: решение суда

Представители ТЦК. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК

Одесский окружной административный суд отменил приказ ТЦК о мобилизации мужчины, имевшего непогашенную судимость за преступление против основ национальной безопасности Украины. Как установил суд, 5 апреля 2026 года мужчину доставили в ТЦК, а на следующий день призвали на военную службу и направили в воинскую часть.

Об этом стало известно из решения, опубликованного в реестре, передает Новини.LIVE.

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Мужчину мобилизовали, несмотря на непогашенную судимость

Мужчину зачислили в списки личного состава и назначили стрелком-номером обслуги механизированного отделения. До этого его осудили по ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Последняя статья предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности ВСУ и относится к преступлениям против основ национальной безопасности. Ему назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

На момент мобилизации судимость мужчины не была погашена или снята, а информация о ней содержалась в реестре военнообязанных.

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Суд отметил, что закон запрещает комплектовать ВСУ лицами с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против основ национальной безопасности. Поэтому мужчина не подлежал мобилизации, несмотря на то, что был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком.

В результате суд отменил приказ ТЦК о призыве и приказ воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава. Воинскую часть обязали исключить его из списков, а соответствующий орган — восстановить его статус военнообязанного и обновить данные о судимости в реестре.

Как сообщали Новини.LIVE, пятеро должностных лиц РТЦК и СП вносили ложные данные в реестр "Оберег", завышая количество мобилизованных. Среди подозреваемых — действующий и бывший руководители двух РТЦК Закарпатской области и бывшие начальники трех РТЦК Черновицкой области, в отношении которых следствие уже завершено.

Как сообщали Новини.LIVE, Калушский городской районный суд 17 сентября 2026 года признал виновным полковника, возглавляющего один из ТЦК и СП в Ивано-Франковской области, в незаконной мобилизации военнообязанного. За игнорирование официального бронирования должностному лицу назначили штраф в размере 34 тысяч гривен.