ТЦК обратился в нацполицию: что означает красная лента в Резерв+

Штраф в приложенгии "Резерв+". Фото: УНИАН

Красная лента в приложении "Резерв+" свидетельствует о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки зафиксировал нарушение правил воинского учета. После этого ТЦК может обратиться в Национальную полицию для розыска и доставки человека для оформления материалов административного дела. При этом сама отметка красного цвета еще не означает, что на человека уже наложили штраф.

Также такой статус не свидетельствует об автоматической блокировке банковских счетов или передаче дела в исполнительную службу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Kadroland.

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В каких случаях появляется красная лента

Нарушение воинского учета может быть связано с разными обстоятельствами. В частности, отметка появляется после фиксации неявки по повестке, отказа или уклонения от прохождения военно-врачебной комиссии, а также непостановки на воинский учет после изменения места жительства.

Причиной может стать и несвоевременное обновление учетных данных после переезда, в том числе для внутренне перемещенных лиц. Нарушением также считается отсутствие человека на воинском учете по месту проживания, работы или обучения. В отдельных случаях основанием становится невыполнение требований, связанных с предоставлением имущества для нужд обороны и мобилизации.

Таким образом, красная отметка прежде всего указывает на наличие зафиксированного нарушения. Само ее появление не является постановлением о привлечении к административной ответственности. Штраф назначается отдельно после рассмотрения соответствующего дела ТЦК.

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Что происходит после фиксации нарушения

Если ТЦК установил нарушение, он может направить обращение в Национальную полицию с целью розыска и доставки военнообязанного. Такая доставка необходима для оформления материалов в рамках производства об административном правонарушении.

При этом красная лента не означает, что дело автоматически оказалось у государственного исполнителя. Для возникновения задолженности по штрафу сначала должно быть вынесено соответствующее постановление. Если оно не выполняется в установленный срок, тогда возможна дальнейшая передача материалов на принудительное исполнение.

Поэтому распространенные утверждения о том, что красный цвет в "Резерв+" якобы сразу означает арест счетов или передачу дела в исполнительную службу, не соответствуют назначению этого статуса.

Где посмотреть информацию о штрафе

Проверить, вынес ли ТЦК постановление о привлечении к административной ответственности, можно непосредственно в приложении "Резерв+". Для этого предусмотрен отдельный раздел со штрафами. Если постановление уже принято, в приложении отображается соответствующая информация и доступна возможность его оплаты.

Важно учитывать, что наличие красной ленты и наличие назначенного штрафа — не одно и то же. В первом случае речь идет о зафиксированном нарушении и соответствующем статусе в системе, тогда как штраф появляется после рассмотрения административного дела и принятия постановления.

После оплаты назначенного штрафа информация об исполнении постановления обновляется в государственных системах. Однако устранение одного нарушения не освобождает военнообязанного от соблюдения правил воинского учета в дальнейшем. Если будут зафиксированы новые нарушения, они могут рассматриваться отдельно.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что предприятия, на которых работают военнообязанные украинцы, могут столкнуться со штрафами после внеплановых проверок ТЦК.

Также Новини.LIVE писали о том, что суд принял сторону военнообязанного гражданина в споре с ТЦК и СП, которые наложили на него штраф из-за просрочки по обновлению данных.