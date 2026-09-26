Повестка в почтовом ящике: какое решение принял суд по делу ТЦК

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: vinnitsa.info

Днепропетровский окружной административный суд признал правомерным внесение в Реестр военнообязанных сведений о нарушении мужчиной правил воинского учета. Группа оповещения прибыла по его месту жительства, однако дверь никто не открыл, поэтому повестку оставили в почтовом ящике. Суд пришел к выводу, что материалы дела содержали сведения о надлежащем оповещении мужчины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Днепропетровского окружного административного суда.

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Почему мужчине оставили повестку в почтовом ящике

Согласно материалам дела, 13 января 2026 года группа оповещения пыталась вручить мужчине повестку о необходимости явиться в ТЦК и СП. Однако дверь никто не открыл, поэтому документ оставили в почтовом ящике.

Причиной вызова стало то, что по истечении шестимесячного срока, указанного в справке о болезни, в Реестре отсутствовала информация о состоянии здоровья мужчины.

В срок, указанный в повестке, он в ТЦК не явился. Также мужчина не предоставил доказательств повторного медицинского осмотра и признания его негодным к военной службе.

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Суд установил в его действиях состав административного правонарушения, предусмотренного статьями 210 и 210-1 КоАП, и пришел к выводу, что ТЦК правомерно применил предусмотренные законом меры воздействия.

В частности, речь идет о мерах, связанных с административным задержанием и доставкой в районный или городской ТЦК как лица, нарушившего требования статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что решил апелляционный суд

Мужчина обжаловал решение, утверждая, что действия ТЦК были противоправными. Он настаивал, что основанием для внесения сведений в Реестр может быть только факт привлечения к административной ответственности, которого в его случае не было.

По мнению истца, внесение информации о нем в Реестр нарушило его права.

22 июня 2026 года Третий апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение без изменений.

Суд также обратил внимание на то, что истечение срока привлечения к административной ответственности само по себе не лишает ТЦК полномочий применять предусмотренные законом меры для обеспечения выполнения воинской обязанности.

Мужчина обратился в Верховный суд

После этого мужчина обжаловал решение в Верховном Суде.

10 августа 2026 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства.

В суде отметили, что дело рассматривалось по правилам упрощенного искового производства, а решения по таким делам, как правило, не подлежат кассационному обжалованию.

Суд проверил доводы заявителя относительно наличия исключительных оснований для кассационного пересмотра, однако не установил обстоятельств, которые позволили бы открыть производство.

Когда неявка по повестке является уважительной

В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уважительными причинами неявки по повестке являются обстоятельства, подтвержденные документами соответствующих государственных органов, учреждений и организаций.

К ним относятся:

стихийные препятствия;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

другие обстоятельства, лишившие человека возможности лично явиться в указанное место и в установленный срок;

смерть близкого родственника или близкого родственника супруги или супруга.

Если человек не может явиться по повестке, он должен не позднее чем через три суток с момента, указанного в ней, сообщить в ТЦК и СП о причине неявки. После этого необходимо явиться в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней.

Как повестка вручается по почте

Отдельно суд привёл правила вручения повесток по почте. Заказное письмо с пометкой "Повестка ТЦК" должно вручаться лично адресату.

Если адресата нет дома, сама повестка не вкладывается в почтовый ящик. Если уведомить человека о поступлении почтового отправления по телефону или с помощью технических средств невозможно, в абонентский почтовый ящик вкладывается уведомление о его поступлении.

Если адресат в течение трёх рабочих дней после уведомления почтового отделения не забирает заказное письмо с пометкой "Повестка ТЦК", сотрудник почты делает на отправлении пометку "Адресат отсутствует по указанному адресу". Не позднее следующего рабочего дня письмо возвращается отправителю.

В данном деле, однако, повестку доставляла не почта, а группа оповещения. Поэтому суд оценивал обстоятельства оповещения в рамках конкретного дела и пришел к выводу, что материалы содержат сведения о надлежащем оповещении мужчины.

Новини.LIVE сообщали, что предприятие не подало в ТЦК отчет о транспортных средствах и технике в установленный срок. Руководительница объяснила, что находилась в отпуске, а отчетность должна была подать другое лицо. Суд не отменил штраф в размере 34 тысяч грн, оставив постановление ТЦК без изменений.

Новини.LIVE также сообщали, что полковник ТЦК в Ивано-Франковской области незаконно мобилизовал военнообязанного, несмотря на действующую отсрочку. Суд признал должностное лицо виновным и назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен. Полковник признал свою вину, а в случае неуплаты штрафа в течение 15 суток его размер удвоится до 68 тысяч гривен.