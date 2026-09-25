Штраф за отчет в ТЦК о транспорте: какое решение принял суд

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: sud.ua

Предприятие не представило в ТЦК информацию о транспортных средствах и технике в установленный срок. Руководительница объяснила, что в то время находилась в отпуске, а за представление отчетности отвечало другое лицо. Суд не удовлетворил ее иск и оставил в силе штраф в размере 34 тысяч грн.

Об этом говорится в решении Луцкого горрайонного суда Волынской области по делу №161/8465/26, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Почему руководительницу оштрафовали

Суд установил, что 23 февраля начальник ТЦК и СП вынес постановление о привлечении руководительницы ООО к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей назначили штраф в размере 34 тысяч грн.

Основанием послужило то, что предприятие до 20 декабря 2025 года не предоставило в ТЦК информацию о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на них.

Руководительница обжаловала постановление. Среди прочего, она утверждала, что за подачу отчетности отвечало другое лицо, поскольку сама находилась в отпуске.

Читайте также:

Что установил суд

Суд напомнил, что в соответствии с пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности руководители предприятий должны ежегодно до 20 июня и 20 декабря представлять ТЦК информацию о наличии транспортных средств и техники, их техническое состояние, а также о гражданах, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях на таких транспортных средствах и технике.

В данном деле суд установил, что необходимая информация до 20 декабря 2025 года представлена не была. В то же время в исковом заявлении руководительница не оспаривала сам факт непредставления отчетности.

Суд также рассмотрел её утверждение о том, что за представление отчетности отвечало другое лицо в связи с её пребыванием в отпуске. Однако надлежащих доказательств в подтверждение этого обстоятельства истица не представила.

Кроме того, суд отметил, что как руководитель общества она была обязана проконтролировать представление регулярной отчетности.

Какое решение принял суд

Суд установил, что руководительницу предприятия надлежащим образом ознакомили с протоколом об административном правонарушении и сообщили о дате рассмотрения дела. Также постановление о привлечении к административной ответственности было вынесено в пределах сроков, предусмотренных статьей 38 КоАП.

В результате суд пришел к выводу, что постановление ТЦК о наложении штрафа является законным и обоснованным.

Иск руководительницы об отмене постановления суд оставил без удовлетворения, а постановление ТЦК от 23 февраля 2026 года — без изменений.

Когда необходимо подавать информацию о транспорте

В соответствии с пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности руководители предприятий должны предоставлять ТЦК информацию о транспортных средствах и технике дважды в год — до 20 июня и 20 декабря.

В отчете указываются данные о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на соответствующих транспортных средствах и технике.

За непредставление или несвоевременное представление такой информации должностным лицам грозит штраф от 34 тысяч до 59,5 тысячи грн.

Новини.LIVE сообщали, что после увольнения с военной службы по состоянию здоровья в "Резерв+" может сохраняться статус "военнообязанный". Если ВЛК признала человека негодовым с исключением из воинского учета, данные должны быть обновлены после обработки документов. Если же негодовность установлена в результате повторного осмотра, человек увольняется в запас и сохраняет статус военнообязанного.

Новини.LIVE также сообщали, что руководитель ТЦК в Ивано-Франковской области отдал приказ мобилизовать мужчину, у которого была действующая бронь. Полковник признал, что знал о броне военнообязанного, но все равно отдал распоряжение о прохождении ВЛК и отправке в воинскую часть. Суд назначил должностному лицу штраф в размере 34 тысяч гривен.