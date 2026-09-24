Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Исключение из воинского учета: что делать, если данные не обновились

Исключение из воинского учета: что делать, если данные не обновились

Ua ru
24 сентября 2026 21:40
В Резерв+ не изменился статус после ВЛК: объяснение адвоката
Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: УНИАН

После увольнения с военной службы по состоянию здоровья в электронном кабинете украинца может появиться статус "военнообязанный". Само по себе такое отображение еще не означает отказ ТЦК в исключении человека из воинского учета. Если документы были поданы недавно, сведения могут находиться на этапе обработки.

Однако окончательный статус зависит от содержания постановления ВЛК и основания увольнения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна. 

Реклама

Что происходит после решения ВЛК

Если военно-врачебная комиссия признала человека непригодным к военной службе с исключением из воинского учета, соответствующие данные должны быть внесены в учет. Закон предусматривает исключение из воинского учета граждан, признанных непригодными к военной службе с последующим исключением из воинского учета.

Поэтому после подачи свидетельства о болезни и протокола штатной ВЛК следует уточнить в ТЦК, зарегистрированы ли документы и завершено ли оформление соответствующего статуса. После внесения изменений военно-учетный документ должен содержать сведения об исключении из учета.

Если же в заключении ВЛК указана непригодность с переосвидетельствованием, ситуация отличается: человек увольняется в запас и сохраняет статус военнообязанного. В таком случае отображение соответствующего статуса в "Резерв+" является ожидаемым.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что одного из высокопоставленных чиновников из ТЦК и СП, расположенного на Западной Украине, оштрафовали за мобилизацию мужчины с наличием бронирования. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного мужчины, оспаривавшего свой призыв во время мобилизации. 

война в Украине ВВК ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации