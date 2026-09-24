В Резерв+ не изменился статус после ВЛК: объяснение адвоката

Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: УНИАН

После увольнения с военной службы по состоянию здоровья в электронном кабинете украинца может появиться статус "военнообязанный". Само по себе такое отображение еще не означает отказ ТЦК в исключении человека из воинского учета. Если документы были поданы недавно, сведения могут находиться на этапе обработки.

Однако окончательный статус зависит от содержания постановления ВЛК и основания увольнения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.

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Что происходит после решения ВЛК

Если военно-врачебная комиссия признала человека непригодным к военной службе с исключением из воинского учета, соответствующие данные должны быть внесены в учет. Закон предусматривает исключение из воинского учета граждан, признанных непригодными к военной службе с последующим исключением из воинского учета.

Поэтому после подачи свидетельства о болезни и протокола штатной ВЛК следует уточнить в ТЦК, зарегистрированы ли документы и завершено ли оформление соответствующего статуса. После внесения изменений военно-учетный документ должен содержать сведения об исключении из учета.

Если же в заключении ВЛК указана непригодность с переосвидетельствованием, ситуация отличается: человек увольняется в запас и сохраняет статус военнообязанного. В таком случае отображение соответствующего статуса в "Резерв+" является ожидаемым.

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