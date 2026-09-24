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Головна ТЦК Зняття з військового обліку: що робити, якщо дані не оновилися

Зняття з військового обліку: що робити, якщо дані не оновилися

Ua ru
24 вересня 2026 21:40
У Резерв+ статус не змінився після ВЛК: пояснення адвоката
Військово-обліковий документ у "Резерв+". Фото: УНІАН

Після звільнення з військової служби за станом здоров’я в електронному кабінеті українця може з’явитися статус "військовозобов’язаний". Саме по собі таке відображення ще не означає відмову ТЦК у виключенні особи з військового обліку. Якщо документи були подані нещодавно, відомості можуть перебувати на етапі опрацювання.

Однак остаточний статус залежить від змісту постанови ВЛК та підстави звільнення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юриста Юрія Айвазяна.

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Що відбувається після рішення ВЛК

Якщо військово-лікарська комісія визнала особу непридатною до військової служби з виключенням із військового обліку, відповідні дані мають бути внесені до обліку. Закон передбачає виключення з військового обліку громадян, визнаних непридатними до військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку.

Тому після подання довідки про хворобу та протоколу штатної ВЛК слід уточнити в ТЦК, чи зареєстровані документи та чи завершено оформлення відповідного статусу. Після внесення змін військово-реєстраційний документ повинен містити відомості про виключення з обліку.

Якщо ж у висновку ВЛК вказано непридатність із переоглядом, ситуація інша: особа звільняється в запас і зберігає статус військовозобов’язаного. У такому випадку відображення відповідного статусу в "Резерв+" є очікуваним.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що одного з високопоставлених чиновників з ТЦК та СП, розташованого на Західній Україні, оштрафували за мобілізацію чоловіка, який мав бронювання.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні суд відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного чоловіка, який оскаржував свій призов під час мобілізації.

війна в Україні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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