Чоловік хотів скасувати мобілізацію: що вирішив суд

Працівники ТЦК перевіряють у чоловіка документи. Ілюстративне фото: Мережа права

Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову чоловіка, який оскаржував свій призов під час мобілізації. Він стверджував, що його примусово доставили до ТЦК та понад місяць утримували там, а фактичного медичного огляду не проводили. Суд зазначив, що наказ про призов уже був виконаний після направлення чоловіка до військової частини.

Про це йдеться в рішенні Черкаського окружного адміністративного суду у справі №580/1115/26, інформує Новини.LIVE.

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Що заявив чоловік у суді

Позивач просив визнати протиправним та скасувати наказ про його призов на військову службу під час мобілізації.

Чоловік стверджував, що у вересні 2025 року його примусово доставили до ТЦК та утримували там понад місяць. За його словами, йому також не вручали направлення на військово-лікарську комісію, а фактичний медичний огляд не проводили.

Водночас матеріали справи містять іншу інформацію щодо проходження ВЛК. Зокрема, зазначається, що 11 вересня 2025 року чоловік пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до військової служби.

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Що відповіли у ТЦК

Представники ТЦК зазначили, що чоловіка доставили працівники поліції як порушника правил військового обліку.

Після проходження ВЛК та визнання придатним його призвали на військову службу під час мобілізації й направили до військової частини. Саме після цього наказ про призов вважається виконаним.

Адвокат чоловіка також заявляв про можливе незаконне позбавлення волі. За цими обставинами були розпочаті досудові розслідування.

Однак суд наголосив, що саме відкриття кримінального провадження або внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не доводить протиправності дій посадовців ТЦК.

Суд окремо звернув увагу на відсутність обвинувального вироку щодо посадових осіб за обставинами, пов'язаними з призовом чоловіка. У рішенні зазначено:

"Оскільки матеріали справи не містять обвинувального вироку суду відносно посадових осіб відповідача за фактами, пов'язаними з призовом позивача, суд доходить висновку, що порушення кримінальних справ не спростовує правомірність дій та рішень відповідача, а тому наведені аргументи позивача є безпідставними", — йдеться в рішенні суду.

Чому суд не скасував наказ про мобілізацію

Суд пояснив, що наказ про призов є індивідуальним правовим актом одноразової дії. Після його виконання та направлення військовослужбовця до військової частини такий наказ вичерпує свою дію.

У цій справі чоловік уже був призваний на військову службу та направлений до військової частини. Тому скасування наказу про призов, за висновком суду, не призвело б до автоматичного звільнення його з військової служби.

Під час розгляду суд також послався на практику Верховного Суду, відповідно до якої процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації після її завершення є незворотною.

Крім того, суд зазначив, що українське законодавство не визначає незаконну мобілізацію як окрему підставу для звільнення з військової служби.

У підсумку Черкаський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові в задоволенні позову.

Новини.LIVE інформували, що військовозобов’язаний чоловік намагався через суд скасувати наказ про свою мобілізацію. Він заявляв про порушення під час доставки до ТЦК та проходження ВЛК. Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

Новини.LIVE також писали, що повістка у Viber не вважається належним офіційним оповіщенням військовозобов’язаного, який працює дистанційно з-за кордону. Роботодавець має надсилати йому копію наказу рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. За відсутності належного оповіщення ТЦК не має підстав оголошувати людину в розшук через неявку.