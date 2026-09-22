Чи має юридичну силу фото повістки від ТЦК у месенджері Viber

Повістки та соцмережі у смартфоні. Фото: колаж Новини.LIVE

Фото повістки у месенджері не зобов'язує дистанційного працівника негайно повертатися з-за кордону в Україні, щоб відвідати ТЦК. Роботодавці порушують правила військового обліку, розсилаючи повістки у Viber чи інших месенджерах замість офіційних поштових листів. За такі дії ТЦК не може оголосити людину в розшук, бо для дистанційних співробітників законодавство передбачає чіткий алгоритм оповіщення.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Виклик до ТЦК через Viber порушує закон

Спроби територіальних центрів комплектування та роботодавців викликати військовозобов'язаних через месенджери не мають юридичної сили.

Показовою стала ситуація з 48-річним українцем, який легально працює дистанційно з-за кордону. Йому 16 вересня 2026 року кадровики підприємства просто переслали у Viber фотографію повістки. Документ виписали 14 вересня 2026 року, а вимагали з'явитися для уточнення даних уже 18 вересня.

Але юрист Владислав Дерій пояснив, що в цьому випадку ТЦК проігнорував урядову постанову № 560, яка встановлює мінімальний поріг у 14 днів між поштовим відправленням та призначеною датою явки. Офіційних листів під підпис чоловік при цьому взагалі не отримував.

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Як компанії мають сповіщати дистанційників

Юрист Владислав Дерій наголошує, що пересилання фотографій повісток не робить людину офіційно оповіщеною. Відповідно до пункту 47 постанови Кабміну № 1487, отримавши розпорядження від ТЦК, керівництво компанії зобов'язане видати наказ, ознайомити з ним працівника під особистий підпис та відзвітувати військкомату протягом трьох діб.

Для тих, хто працює дистанційно, перебуває у відрядженні чи відпустці, діє інший механізм. Роботодавець мусить відправити копію внутрішнього наказу на домашню адресу проживання співробітника. Це має бути виключно рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення. Без виконання цих кроків неявка не є порушенням правил військового обліку.

Штрафи, арешт рахунків і розшук

Миттєвих штрафів у таких випадках не існує. Аби заблокувати картки, ТЦК повинен спочатку розглянути справу за фізичної присутності людини, виписати постанову про штраф, дочекатися набуття нею законної сили і лише потім передати документи державному виконавцю.

За відсутності належного оповіщення військкомат також не має права ініціювати розшук. Якщо ж керівник ТЦК все одно направить до Національної поліції звернення щодо адміністративного затримання та примусового доставлення, військовозобов'язаний зможе успішно оскаржити це в досудовому чи судовому порядку через доведені процедурні помилки підприємства.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що повістку про призов на службу мають насамперед вручати особисто в руки під підпис після того, як людина пройде медичний огляд. Якщо ж знайти громадянина особисто не вдається, документ надсилають поштою. Але така повістка також має бути оформлена належним чинолм.

Разом з тим юристи пояснили, що помилки в повістці не дають права її ігнорувати. Навіть якщо там перекреслено час або погано видно печатку, прийти до військкомату все одно потрібно, інакше це вважатимуть порушенням закону.