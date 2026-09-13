Кому і коли ТЦК мають право надсилати повістки поштою

Повістки у скриньках та працівник ТЦК та СП. Фото: колаж Новини.LIVE

Український уряд офіційно з 30 липня 2025 року закріпив процедуру виклику військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування за допомогою пошти. Ці правила діють, щоб зробити процес призову більш прозорим. Та відповідальність за неявку за повісткою можлива навіть й тоді, коли громадянин не бачив її у скриньці.

Новини.LIVE наводить пояснення юриста Зоряна Павліва, який аргументував, чому в такому випадку це не порушує законодавство.

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Чи може ТЦК дати повістку через пошту

Згідно з постановою Кабміну № 916 від 30 липня 2025 року, пріоритетним залишається вручення повістки про призов особисто під розпис після проходження медкомісії та психологічного відбору. Проте, якщо фізично знайти людину не вдається, ТЦК зобов'язані залучати поштових операторів. Документ має надсилатися виключно рекомендованим листом, який містить опис вкладення та передбачає повідомлення про вручення.

Хто може отримати повістку через пошту

Найчастіше повістки поштою приходять для тих громадян, які вже проігнорували попередні виклики, перебувають у віддалених регіонах або виїхали з місця своєї реєстрації.

Важливо знати, що надіслана поштою повістка має таку ж юридичну силу, що й паперова.

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Як має бути оформлена повістка через пошту

Вона повинна містити назву "Повістка", повні ПІБ і адресу отримувача, чітку мету виклику (від уточнення даних до направлення на службу), точний час і місце, а також печатку та підпис керівника ТЦК.

Уповноважений оператор, наприклад "Укрпошта", повинен передати лист із позначкою "Повістка ТЦК" безпосередньо в руки адресату. Якщо людини немає вдома, листоноша телефонує за вказаним номером або кидає у скриньку повідомлення про необхідність візиту до відділення.

На те, щоб забрати конверт, громадянину дається загалом до семи днів. Якщо протягом трьох-п'яти робочих днів після залишеного повідомлення реакції немає, працівник пошти ставить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою". Вже наступного робочого дня невідкритий лист відправляється назад до військкомату.

Що буде за проігноровану повістку поштою

З моменту повернення конверта держава юридично розцінює особу як таку, що належним чином повідомлена про виклик. Якщо після цього військовозобов'язаний не з'являється до центру комплектування без поважних причин, проти нього відкривають справи. Залежно від ситуації, це може бути або адміністративна відповідальність за порушення правил обліку, або повноцінне кримінальне переслідування за умисне ухилення від мобілізації.

Новини.LIVE писали також про те, що інколи громадяни мають право не з'явитися за повісткою та не бути покараними за це. Закон визначає чіткий перелік поважних причин, через які можна відтермінувати візит до військкомату за повісткою.

Якщо ж людину внесли до бази розшуку через нібито проігноровану повістку, яку насправді навіть не відправляли, цей статус можна успішно оскаржити. Юристи радять доводити свою правоту за допомогою офіційних довідок від поштового оператора про відсутність вручення та письмових відповідей від самого військкомату.