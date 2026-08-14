Юристи пояснили, як оскаржити розшук ТЦК через неотриману повістку

Працівник ТЦК та СП ознайомлює чоловіка з інформацією. Фото: Львівський ОТЦК та СП, колаж Новини.LIVE

Перебування у розшуку через нібито проігноровану повістку можна оскаржити, якщо документ насправді взагалі не надсилався особі. Правознавці розповіли, які довідки від поштового оператора та територіальних центрів комплектування допоможуть військовозобов'язаному довести свою правоту.

Про це повідомили адвокати на порталі Юрист.ua, передає Новини.LIVE.

Як скасувати розшук ТЦК, якщо повістка не надходила в руки

Статус розшукуваного через ігнорування виклику до територіального центру комплектування іноді стає для чоловіків несподіванкою. З такою проблемою на портал звернувся військовозобов'язаний, якого ТЦК оголосив у розшук, хоча жодних документів він фізично не отримував. Чоловік попросив фахівців пояснити, яким чином можна довести, що повістка через Укрпошту йому не надсилалася. Зазвичай застосування розшуку настає лише після того, як громадянин свідомо відмовився від отримання виклику.

Відтак юрист Юрій Айвазян пояснив, що розв'язати проблему реально, якщо витребувати у центрі комплектування документальну базу.

"Належними доказами надсилання повістки та її повернення до ТЦК є: форма 119 — рекомендоване повідомлення про вручення, форма 107 — опис вкладеного, форма 20 — повідомлення про повернення листа "Укрпоштою" до ТЦК. Тож, аби довести, що повістки не було, необхідно витребувати ці підтверджуючи документи в ТЦК й розбиратися з усім вже по факту", — зазначив Айвазян.

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Натомість інший юрист Андрій Карпенко вважає, що слід звертатися до суду: "Довести це без судової справи практично неможливо", — наголосив він.

Ще один варіант доведення неправомірного розшуку запропонував юрист В'ячеслав Кирда, який порадив діяти не через ТЦК, а через офіційні звернення до поштового оператора. Фахівець рекомендує зробити запит до компанії, щоб перевірити шлях повістки.

"Замовте в АТ "Укрпошта" інформацію про те, чи взагалі надсилалися на ваше ім'я повістки на певний період. Якщо інформація підтвердиться — подавайте до ТЦК та СП вмотивовану заяву про зняття розшуку як безпідставного", — резюмував Кирда.

Як писали раніше Новини.LIVE, громадяни, яких офіційно виключено з військового обліку, не можуть бути оштрафовані за ігнорування повісток, оскільки це є прямим порушенням чинного законодавства. Проте в разі помилкового отримання такого виклику до ТЦК юристи радять не залишати ситуацію без уваги та дали поради, як діяти дистанційно.

Також юристи пояснили план дій роботодавцям, якщо є необхідність анулювати відстрочку від призову для працівника, але компанія не бажає його звільняти. Правознавці пояснили, як правильно оформити документи і відзвітувати перед ТЦК.