Як оскаржити штраф ТЦК за неявку по повістці виключеним з обліку

Застосунок Резерв+ та робота працівників в ТЦК. Фото: відкриті джерела, колаж Новини.LIVE

Громадяни, які офіційно виключені з військового обліку, не можуть бути оштрафовані за ігнорування повісток, оскільки це прямо суперечить законодавству. У разі отримання виклику до ТЦК юристи радять не ігнорувати ситуацію, а дистанційно оновити свої дані через застосунок "Резерв+" або за допомогою поштового відправлення.

Таку пораду дали законознавці на порталі "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

Чи має право ТЦК давати призначати штраф за неявку виключених з обліку

Українські суди масово скасовують штрафи від територіальних центрів комплектування, які ті виписують громадянам, вже виключеним з військового обліку. Юристи наголошують, що притягнення таких чоловіків до відповідальності за неявку за повісткою є абсолютно незаконним.

За статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення покарати можна лише резервіста, чинного військовослужбовця або військовозобов'язаного. Людина, яку офіційно зняли з обліку, не має жодного з цих статусів, тому в її діях юридично відсутній склад правопорушення, а судова практика в таких справах залишається однозначною на користь громадян.

Попри повну незаконність фінансових стягнень з боку ТЦК, адвокати не радять ігнорувати ситуацію, якщо повістка все ж надійшла. Варто одразу перевірити актуальність власних даних через мобільний застосунок.

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Потрібно перевірити свій статус у застосунку Резерв+. Важливо, щоб там було зазначено, що громадянин виключений з військового обліку, оскільки електронний ВОД має юридичну силу і може бути доказом.

Як нагадати працівникам ТЦК та СП про свій статус виключеного з обліку

Проте трапляються випадки, коли електронна система не містить оновленої інформації про статус особи. За таких обставин йти до ТЦК та СП особисто не потрібно. Громадянину достатньо надіслати туди письмову заяву, долучивши копії документів, що безпосередньо підтверджують факт виключення з військового обліку. Зробити це можна через свого адвоката або звичайною поштою, обов'язково оформивши лист з описом вкладення. Цього кроку цілком вистачить для повноцінної актуалізації інформації в реєстрах без фізичного відвідування установи.

Як писали раніше Новини.LIVE, наявність оформленого бронювання від мобілізації не завжди убезпечує військовозобов'язаного від внесення до переліку осіб, яких розшукують територіальні центри комплектування. Така ситуація може виникнути, якщо громадянин не виконав вимогу щодо проходження військово-лікарської комісії.

Водночас отримання повістки можливе навіть після того, як людину офіційно виключили з військового обліку через досягнення граничного віку або за станом здоров'я. Однак такий виклик не означає автоматичного повернення статусу військовозобов'язаного.