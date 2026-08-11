Анулювання бронювання працівника: покрокова інструкція для компаній

Робота військових з документами. Фото: УНІАН, Pexels, колаж Новини.LIVE

Якщо виникла потреба чи ситуація щодо анулювання відстрочки від призову для працівника, то підприємці мають зробити низку дій для кадровиків та керівників. Але як діяти коректно з оформленням документів для звіту ТЦК, якщо звільняти працівника не хочеться, але й надати бронь уже неможливо?

Відповідь на це опублікувала експертка з трудового права Яна Ярошенко, передає Новини.LIVE.

Як правильно оформити втрату броні співробітника на підприємстві

Скасування бронювання працівників стало однією з найактуальніших проблем для українських компаній. Причини для скасування броні працівникам можуть бути різними: від перевищення дозволеного ліміту до втрати підприємством статусу критично важливого.

Першим кроком є комунікація з підлеглим. Керівництву варто письмово або усно сповістити працівника про втрату відстрочки. Пояснювати причини не обов'язково, тому вистачить стандартного формулювання: "У зв’язку з виникненням перевищення ліміту заброньованих працівників повідомляємо Вас про анулювання вам бронювання". У цьому ж зверненні треба нагадати людині про необхідність надати оновлений військово-обліковий документ (е-ВОД).

Згідно з урядовим Порядком №559, якщо дані в електронному документі не збігаються з актуальною інформацією в державному реєстрі, такий е-ВОД втрачає чинність. Відповідно, попередній витяг після зняття броні стає недійсним.

Читайте також:

Для ведення списків військового обліку компанії потрібен свіжий роздрукований варіант із "Резерв+", де вже немає позначки про відстрочку. Новий папірець підшивають до справи, а старі копії не викидають, а просто зберігають окремо.

Видавати офіційний наказ про зняття броні закон не вимагає, адже не було й наказу про її встановлення. Проте, якщо керівництву зручніше, такий документ можна оформити, призначивши там відповідальних осіб та встановивши термін до 10 робочих днів.

Потім у Списках військового обліку необхідно прибрати виділення розброньованого спеціаліста та відкоригувати 14-ту графу, де стояла дата закінчення відстрочки. Також доведеться оновити Відомість оперативного обліку (додаток 12), перемістивши прізвище працівника до категорії "Військовозобов’язані, які не заброньовані та не мають мобілізаційних розпоряджень". Загальна кількість осіб у графі "Усього" залишається незмінною. У шапці потрібно поставити нову дату, але саму відомість щоразу роздруковувати не треба.

Чи потрібно кадровикам йти до ТЦК в разі змін бронювання на підприємстві

Кадровикам важливо знати, яких дій закон від них не вимагає. Скасування броні не вважається зміною облікових даних у розумінні Порядку №1487. Це означає, що повідомляти територіальні центри комплектування або надсилати їм додаток 4 не потрібно. Так само підприємство не мусить інформувати Пенсійний фонд України, оскільки ця ситуація не передбачена урядовою постановою № 1332. Жодних записів про розбронювання в трудовій книжці чи Особовій картці П-2 робити не можна.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що юристи пояснили, як діяти, коли після сплати адміністративного штрафу через застосунок "Резерв+" статус порушника правил військового обліку не зникає. В яких випадках треба звертатися до ТЦК та які формати доступні.

Водночас чинна відстрочка від мобілізації може бути підставою для відмови від проходження військово-лікарської комісії. Якщо за таку відмову територіальний центр комплектування накладає адміністративний штраф, громадянин має право оскаржити його в судовому порядку.