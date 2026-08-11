Отмена бронирования сотрудника: пошаговая инструкция для компаний

Работа военных с документами. Фото: УНИАН, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Если возникла необходимость или ситуация, требующая отмены отсрочки от призыва для работника, то предприниматели должны предпринять ряд действий для кадровиков и руководителей. Но как правильно оформить документы для отчета в ТЦК, если увольнять работника не хочется, но и предоставить отсрочку уже невозможно?

Ответ на этот вопрос опубликовала эксперт по трудовому праву Яна Ярошенко, передает Новини.LIVE.

Как правильно оформить аннулирование бронирования сотрудника на предприятии

Отмена бронирования работников стала одной из самых актуальных проблем для украинских компаний. Причины для отмены бронирования работников могут быть разными: от превышения допустимого лимита до потери предприятием статуса критически важного.

Первым шагом является общение с подчиненным. Руководству следует в письменной или устной форме уведомить работника об отмене отсрочки. Объяснять причины не обязательно, поэтому достаточно стандартной формулировки: "В связи с превышением лимита забронированных сотрудников сообщаем вам об аннулировании вашей брони". В этом же обращении необходимо напомнить человеку о необходимости предоставить обновленный военно-учетный документ (э-ВОД).

Согласно правительственному Порядку № 559, если данные в электронном документе не совпадают с актуальной информацией в государственном реестре, такой е-ВОД теряет силу. Соответственно, предыдущая выписка после снятия брони становится недействительной.

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Закон не требует издавать официальный приказ о снятии брони, ведь не было и приказа о её установлении. Однако, если руководству так удобнее, такой документ можно оформить, указав в нём ответственных лиц и установив срок до 10 рабочих дней.

Затем в Списках воинского учета необходимо удалить отметку о забронированном специалисте и исправить 14-ю графу, где стояла дата окончания отсрочки. Также придется обновить Ведомость оперативного учета (приложение 12), перенеся фамилию работника в категорию «Военнообязанные, которые не забронированы и не имеют мобилизационных распоряжений». Общее количество лиц в графе "Всего" остается неизменным. В шапке нужно указать новую дату, но саму ведомость каждый раз распечатывать не нужно.

Нужно ли кадровикам обращаться в ТЦК в случае изменений в бронировании на предприятии

Кадровикам важно знать, каких действий закон от них не требует. Отмена бронирования не считается изменением учетных данных в понимании Порядка № 1487. Это означает, что уведомлять территориальные центры комплектования или направлять им приложение 4 не требуется. Также предприятие не обязано информировать Пенсионный фонд Украины, поскольку эта ситуация не предусмотрена постановлением правительства № 1332. Никаких записей об отмене бронирования в трудовой книжке или личной карточке П-2 делать нельзя.

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В то же время действующая отсрочка от мобилизации может служить основанием для отказа от прохождения военно-врачебной комиссии. Если за такой отказ территориальный центр комплектования налагает административный штраф, гражданин имеет право обжаловать его в судебном порядке.