Юристы объяснили, как обжаловать розыск ТЦК из-за неполученной повестки

Сотрудник ТЦК и СП знакомит мужчину с информацией. Фото: Львовский ОТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

Нахождение в розыске из-за якобы проигнорированной повестки можно обжаловать, если документ на самом деле вообще не направлялся данному лицу. Юристы рассказали, какие справки от почтового оператора и территориальных центров комплектования помогут военнообязанному доказать свою правоту.

Об этом сообщили адвокаты на портале Юрист.ua, передает Новини.LIVE.

Как отменить розыск ТЦК, если повестка не поступала лично

Статус разыскиваемого из-за игнорирования вызова в территориальный центр комплектования иногда становится для мужчин неожиданностью. С такой проблемой на портал обратился военнообязанный, которого ТЦК объявил в розыск, хотя никаких документов он физически не получал. Мужчина попросил специалистов объяснить, каким образом можно доказать, что повестка через Укрпочту ему не отправлялась. Обычно розыск объявляется только после того, как гражданин сознательно отказался от получения повестки.

В связи с этим юрист Юрий Айвазян пояснил, что решить проблему реально, если запросить в центре комплектования документальную базу.

"Надлежащими доказательствами отправки повестки и ее возврата в ТЦК являются: форма 119 — заказное уведомление о вручении, форма 107 — опись вложения, форма 20 — уведомление о возврате письма "Укрпочтой" в ТЦК. Поэтому, чтобы доказать, что повестки не было, необходимо истребовать эти подтверждающие документы в ТЦК и разбираться со всем уже по факту", — отметил Айвазян.

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В свою очередь другой юрист Андрей Карпенко считает, что следует обращаться в суд: «Доказать это без судебного разбирательства практически невозможно», — подчеркнул он.

Еще один вариант доказательства неправомерного розыска предложил юрист Вячеслав Кирда, который посоветовал действовать не через ТЦК, а через официальные обращения к почтовому оператору. Специалист рекомендует направить запрос в компанию, чтобы проверить путь повестки.

"Запросите в АО "Укрпочта" информацию о том, отправлялись ли вообще на ваше имя повестки за определенный период. Если информация подтвердится — подавайте в ТЦК и СП мотивированное заявление о снятии розыска как безосновательного", — резюмировал Кирда.

Как ранее писали Новини.LIVE, граждане, официально снятые с воинского учета, не могут быть оштрафованы за игнорирование повесток, поскольку это является прямым нарушением действующего законодательства. Однако в случае ошибочного получения такого вызова в ТЦК юристы советуют не оставлять ситуацию без внимания и дали рекомендации, как действовать удаленно.

Также юристы разъяснили план действий работодателям, если возникает необходимость аннулировать отсрочку от призыва для работника, но компания не желает его увольнять. Правоведы объяснили, как правильно оформить документы и отчитаться перед ТЦК.