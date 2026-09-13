Кому и когда ТЦК имеют право направлять повестки по почте

Повестки в почтовых ящиках и сотрудник ТЦК и СП. Фото: коллаж Новини.LIVE

Правительство Украины официально с 30 июля 2025 года закрепило процедуру вызова военнообязанных в территориальные центры комплектования посредством почты. Эти правила введены для того, чтобы сделать процесс призыва более прозрачным. Однако ответственность за неявку по повестке возможна даже в том случае, если гражданин не видел её в почтовом ящике.

Новини.LIVE приводит объяснение юриста Зоряна Павлива, который аргументировал, почему в таком случае это не нарушает законодательство.

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Может ли ТЦК выслать повестку по почте

Согласно постановлению Кабмина № 916 от 30 июля 2025 года, приоритетным остается вручение повестки о призыве лично под расписку после прохождения медкомиссии и психологического отбора. Однако, если физически найти человека не удается, ТЦК обязаны привлекать почтовых операторов. Документ должен отправляться исключительно заказным письмом, содержащим опись вложения и предусматривающим уведомление о вручении.

Кто может получить повестку по почте

Чаще всего повестки по почте приходят тем гражданам, которые уже проигнорировали предыдущие вызовы, находятся в отдаленных регионах или выехали с места своей регистрации.

Важно знать, что повестка, отправленная по почте, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.

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Как должна быть оформлена повестка, отправленная по почте

Она должна содержать название «Повестка», полное ФИО и адрес получателя, четкую цель вызова (от уточнения данных до направления на службу), точное время и место, а также печать и подпись руководителя ТЦК.

Уполномоченный оператор, например Укрпочта, должен передать письмо с пометкой "Повестка ТЦК" непосредственно в руки адресата. Если человека нет дома, почтальон звонит по указанному номеру или оставляет в почтовом ящике уведомление о необходимости посещения отделения.

На то, чтобы забрать конверт, гражданину дается в общей сложности до семи дней. Если в течение трех-пяти рабочих дней после оставленого уведомления реакции нет, сотрудник почты ставит отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Уже на следующий рабочий день неоткрытое письмо отправляется обратно в военкомат.

Что будет за проигнорированную повестку по почте

С момента возврата конверта государство юридически считает лицо должным образом уведомленным о вызове. Если после этого военнообязанный не явится в центр комплектования без уважительных причин, против него возбуждается дело. В зависимости от ситуации это может быть либо административная ответственность за нарушение правил учета, либо полноценное уголовное преследование за умышленное уклонение от мобилизации.

Новини.LIVE также писали о том, что иногда граждане имеют право не явиться по повестке и не быть наказанными за это. Закон определяет четкий перечень уважительных причин, по которым можно отложить визит в военкомат по повестке.

Если же человека внесли в базу розыска из-за якобы проигнорированной повестки, которую на самом деле даже не отправляли, этот статус можно успешно обжаловать. Юристы советуют доказывать свою правоту с помощью официальных справок от почтового оператора об отсутствии вручения и письменных ответов от самого военкомата.