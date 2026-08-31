Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна ТЦК Чотири законні причини не прийти до ТЦК за повісткою

Чотири законні причини не прийти до ТЦК за повісткою

Ua ru
31 серпня 2026 08:55
Поважні причини неявки в ТЦК: за які обставини не можуть покарати
Перевірка документів в чоловіків на вулиці. Фото: Львівький ОТЦК та СП

Українське законодавство чітко визначає вичерпний перелік форс-мажорів, які дозволяють легально відкласти візит до військкомату за повісткою. Серед них — хвороба, втрата рідних, стихія або бойові дії. Проте, це не означає, що в даному випадку громадянину не треба йти до військкомату взагалі. Навіть за таких обставин громадянин зобов'язаний попередити ТЦК впродовж трьох діб.

На цьому наголосили у пресслужбі Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які обставини дають право не йти до ТЦК та СП

Отримання повістки означає обов'язок прибути до територіального центру комплектування у визначений термін, проте держава передбачила винятки для непередбачуваних ситуацій. Закон виділяє лише чотири конкретні обставини, які офіційно вважаються поважними причинами для неявки військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Зокрема, перенести дату візиту можна через серйозні проблеми зі здоров'ям, тобто хворобу громадянина, або ж через смерть когось із його близьких родичів. Окрім родинних та медичних факторів, до уваги беруться й зовнішні загрози. Так, легальною підставою для неявки є перешкоди стихійного характеру.

Реклама

Також дозволяється не йти до військкомату, якщо безпосередньо в районі розташування відповідного центру комплектування тривають воєнні дії.

Читайте також:

Водночас жоден із цих форс-мажорів не скасовує дії повістки назавжди. Військовозобов'язаний повинен виконати чіткий алгоритм дій, щоб його неявка не вважалася ухиленням. Насамперед, якщо сталася подія із наведеного переліку, про неї необхідно повідомити представників ТЦК та СП у триденний термін. Після цього людина все одно зобов'язана фізично з'явитися до установи, маючи на це сім днів.

Реклама

Новини.LIVE повідомляли раніше, що поширені в соцмережах твердження про вимогу дозволу від ТЦК для укладення або розірвання шлюбу є фейком. Для розлучення військово-облікові папери взагалі не потрібні, а от під час одруження вистачить електронного документа з "Резерв+", тож працівники ДРАЦС не мають законних підстав вимагати жодних довідок із військкомату.

Аудит підприємств із критичним статусом має фінішувати до 1 вересня 2026 року. Компаніям, які успішно підтвердили свою важливість для економіки чи оборони, не треба окремо інформувати про це ТЦК. Кадровики пояснили, що буде з відстрочками заброньованого персоналу у цьому випадку.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації