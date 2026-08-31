Поважні причини неявки в ТЦК: за які обставини не можуть покарати

Перевірка документів в чоловіків на вулиці. Фото: Львівький ОТЦК та СП

Українське законодавство чітко визначає вичерпний перелік форс-мажорів, які дозволяють легально відкласти візит до військкомату за повісткою. Серед них — хвороба, втрата рідних, стихія або бойові дії. Проте, це не означає, що в даному випадку громадянину не треба йти до військкомату взагалі. Навіть за таких обставин громадянин зобов'язаний попередити ТЦК впродовж трьох діб.

На цьому наголосили у пресслужбі Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

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Які обставини дають право не йти до ТЦК та СП

Отримання повістки означає обов'язок прибути до територіального центру комплектування у визначений термін, проте держава передбачила винятки для непередбачуваних ситуацій. Закон виділяє лише чотири конкретні обставини, які офіційно вважаються поважними причинами для неявки військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Зокрема, перенести дату візиту можна через серйозні проблеми зі здоров'ям, тобто хворобу громадянина, або ж через смерть когось із його близьких родичів. Окрім родинних та медичних факторів, до уваги беруться й зовнішні загрози. Так, легальною підставою для неявки є перешкоди стихійного характеру.

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Також дозволяється не йти до військкомату, якщо безпосередньо в районі розташування відповідного центру комплектування тривають воєнні дії.

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Водночас жоден із цих форс-мажорів не скасовує дії повістки назавжди. Військовозобов'язаний повинен виконати чіткий алгоритм дій, щоб його неявка не вважалася ухиленням. Насамперед, якщо сталася подія із наведеного переліку, про неї необхідно повідомити представників ТЦК та СП у триденний термін. Після цього людина все одно зобов'язана фізично з'явитися до установи, маючи на це сім днів.

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Новини.LIVE повідомляли раніше, що поширені в соцмережах твердження про вимогу дозволу від ТЦК для укладення або розірвання шлюбу є фейком. Для розлучення військово-облікові папери взагалі не потрібні, а от під час одруження вистачить електронного документа з "Резерв+", тож працівники ДРАЦС не мають законних підстав вимагати жодних довідок із військкомату.

Аудит підприємств із критичним статусом має фінішувати до 1 вересня 2026 року. Компаніям, які успішно підтвердили свою важливість для економіки чи оборони, не треба окремо інформувати про це ТЦК. Кадровики пояснили, що буде з відстрочками заброньованого персоналу у цьому випадку.