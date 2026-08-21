Перепідтвердження критичності: чи треба йти в ТЦК

Військовослужбовець ЗСУ вносить дані. Фото: кадр з відео

В Україні триває масштабна перевірка компаній з статусами критичних, яка має повністю завершитися до 1 вересня 2026 року. Відтак тим компаніям, які успішно перепідтвердили статус критично важливих підприємств, не потрібно спеціально сповіщати про це територіальні центри комплектування. Також нічого не зміниться й для уже заброньованих працівників.

Про це повідомила експертка з трудового права, кадрового та військового обліку Яна Ярошенко, передає Новини.LIVE.

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Як комунікувати з ТЦК після успішної перевірки підприємства на критичність

Після успішного перепідтвердження статусу критично важливого підприємства роботодавцям не доведеться проходити процедуру перебронювання свого персоналу або взаємодіяти з військкоматами з цього приводу.

Застосування спрощеної процедури означає, що всі попередні відстрочки співробітників залишаються чинними рівно до тієї дати, до якої вони були оформлені початково. Компаніям не потрібно вчиняти жодних додаткових дій для збереження цих фахівців на робочих місцях.

Також чинне законодавство України взагалі не містить вимог щодо обов'язкового інформування територіальних центрів комплектування про факт подовження критичності бізнесу. Роботодавці не зобов'язані надсилати до ТЦК жодних повідомлень, написаних у довільній формі, так само як і не повинні надавати військкоматам копії рішень чи листів, які засвідчують збереження статусу підприємства.

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При цьому в нормативних актах досі чітко не прописано, який саме вигляд має мати документ про підтвердження критичності. На практиці державні органи використовують різні формати комунікації з бізнесом. Найчастіше профільні міністерства просто надсилають відповідні листи на електронну пошту компаній. Водночас окремі обласні державні чи військові адміністрації видають офіційні розпорядження.

Крім того, фіксуються випадки, коли інформація про відповідний наказ або розпорядження автоматично підтягується та відображається безпосередньо на порталі "Дія". Відповідно, єдиного універсального документа для всіх установ не існує, проте будь-який із цих варіантів є достатнім підтвердженням і не вимагає подальшого звітування до військових структур.

Новини.LIVE інформували раніше, що відсутність офіційної реєстрації та наявність статусу в розшуку через ігнорування повісток не блокують процедуру тимчасового бронювання на підприємствах ОПК. Держава запровадила спеціальний 45-денний захисний механізм для працівників із такими обліковими проблемами.

А юристи аргументували, що якщо штат стратегічно важливого підприємства налічує всього одного військовозобов'язаного, стандартна вимога щодо 50% квоти на нього не поширюється. У такій ситуації компанія може безперешкодно забронювати цього єдиного фахівця.