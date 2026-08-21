Повторное подтверждение критичности: нужно ли обращаться в ТЦК

Военнослужащий ВСУ вводит данные. Фото: кадр из видео

В Украине продолжается масштабная проверка компаний, имеющих статус критически важных, которая должна быть полностью завершена к 1 сентября 2026 года. Таким образом, тем компаниям, которые успешно подтвердили статус критически важных предприятий, не нужно специально уведомлять об этом территориальные центры комплектования. Также ничего не изменится и для уже забронированных работников.

Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, кадровому и военному учету Яна Ярошенко, передает Новини.LIVE.

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Как взаимодействовать с ТЦК после успешной проверки предприятия на критичность

После успешного подтверждения статуса критически важного предприятия работодателям не придется проходить процедуру перебронирования своего персонала или взаимодействовать с военкоматами по этому поводу.

Применение упрощенной процедуры означает, что все предыдущие отсрочки сотрудников остаются в силе ровно до той даты, до которой они были оформлены изначально. Компаниям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий для сохранения этих специалистов на рабочих местах.

Также действующее законодательство Украины вообще не содержит требований об обязательном информировании территориальных центров комплектования о факте продления критичности бизнеса. Работодатели не обязаны направлять в ТЦК какие-либо уведомления, составленные в произвольной форме, равно как и не должны предоставлять военкоматам копии решений или писем, подтверждающих сохранение статуса предприятия.

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При этом в нормативных актах до сих пор четко не прописано, какой именно вид должен иметь документ, подтверждающий критичность. На практике государственные органы используют различные форматы взаимодействия с бизнесом. Чаще всего профильные министерства просто отправляют соответствующие письма на электронную почту компаний. В то же время отдельные областные государственные или военные администрации издают официальные распоряжения.

Кроме того, фиксируются случаи, когда информация о соответствующем приказе или распоряжении автоматически подтягивается и отображается непосредственно на портале «Дия». Соответственно, единого универсального документа для всех учреждений не существует, однако любой из этих вариантов является достаточным подтверждением и не требует дальнейшей отчетности перед военными структурами.

Новини.LIVE ранее сообщали, что отсутствие официальной регистрации и наличие статуса "в розыске" из-за игнорирования повесток не препятствуют процедуре временного бронирования на предприятиях ОПК. Государство ввело специальный 45-дневный защитный механизм для работников с такими проблемами учета.

А юристы аргументировали, что если штат стратегически важного предприятия насчитывает всего одного военнообязанного, стандартное требование о 50%-ной квоте на него не распространяется. В такой ситуации компания может беспрепятственно забронировать этого единственного специалиста.