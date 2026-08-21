Одруження і розлучення: які документи з ТЦК реально потрібні

Працівник ТЦК та укладання шлюбу. Фото: колаж Новини.LIVE

В соцмережах часто ширяться чутки про нібито необхідність дозволу ТЦК для одруження чи розірвання шлюбу. Однак, ця інформація не відповідає дійсності, адже для розлучення військові документи взагалі не потрібні, а під час реєстрації шлюбу достатньо пред'явити витяг із "Резерв+". Вимагати довідок з ТЦК просто РАЦСи не мають права.

Роз'яснення надала юристка Віра Тарасенко, передає Новини.LIVE.

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Які документи потрібні з ТЦК при розлученні

Через постійні зміни у мобілізаційному законодавстві серед українців почали масово поширюватися чутки про вплив військкоматів на сімейний стан. Громадяни побоюються, що територіальні центри комплектування здатні заблокувати процес розлучення або ж заборонити реєстрацію нового шлюбу без спеціальних дозволів.

Та юристка Віра Тарасенко звертає увагу, що реальна юридична картина виглядає інакше, хоча нерідко чиновники можуть ставити неправомірні умови.

Процедура розірвання шлюбу в Україні взагалі ніяк не перетинається з військовим обліком. Жоден нормативно-правовий акт не зобов'язує громадян надавати згоду чи дозвіл від ТЦК.

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Так само для розлучення не потрібен військово-обліковий документ чи витяг із застосунку "Резерв+". Це правило діє як у випадку звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану, так і під час судових процесів.

Якщо у пари немає спільних неповнолітніх дітей і обидва згодні розійтися, вони просто подають спільну заяву до РАЦСу і чекають один місяць. У складніших ситуаціях, коли є діти, хтось ухиляється від явки або не дає згоди, справа переходить до суду. Проте й судді для ухвалення рішення про розлучення не цікавляться думкою військкомату чи статусом військовозобов'язаного. Юристка радить не затягувати з розірванням шлюбу, адже всі борги, кредити та майно, набуті в цей період, вважатимуться спільними і їх доведеться ділити в майбутньому.

Чи має РАЦС вимагати при одруженні іти до ТЦК

Зовсім інша ситуація складається навколо процедури одруження, де часто виникає плутанина між поняттями дозволу військкомату та простої наявності військового документа. Жодного дозволу від ТЦК на шлюб не існує у законній площині.

Однак під час подання заяви до РАЦСу або ЦНАПу чоловіки призовного віку дійсно зобов'язані пред'явити свій військово-обліковий документ. Згідно з урядовою постановою № 559, для цього абсолютно підходить електронний варіант, згенерований через додаток "Резерв+", який має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.

Що робити у випадку вимоги працівника РАЦСу йти в ТЦК

Але на практиці працівники РАЦСів нерідко перевищують свої повноваження. Вони можуть усно відмовляти у прийнятті заяв, вимагати додаткових довідок або відправляти чоловіків до ТЦК для наведення порядку в документах. Фахівці підкреслюють, що органи реєстрації не мають жодного права відправляти заявників до військкоматів чи блокувати одруження через питання мобілізації.

Щоб уникнути штучних перепон з боку чиновників, можна подати заяви на шлюб через державний додаток "Дія". Цей цифровий шлях офіційно фіксує звернення, створює доказову базу та позбавляє працівників РАЦСу можливості відмовити на словах.

Якщо ж пара звертається особисто і стикається з відмовою, необхідно вимагати її у письмовому вигляді. У разі ігнорування цієї вимоги, слід скласти письмову заяву про незаконну відмову. У ній потрібно зазначити: "Прошу прийняти заяву про реєстрацію шлюбу. Усі необхідні документи, включаючи електронний військово-реєстраційний документ, надано. У прийнятті заяви відмовлено усно. Прошу надати письмову відповідь із зазначенням причин".

Цей документ треба подати під особистий підпис і штамп керівництва установи або надіслати звичайною поштою цінним листом з описом вкладення. Наступним кроком стає направлення скарги до Міністерства юстиції разом із зібраними доказами та вимогою роз'яснень. Юридична практика свідчить, що після таких дій питання з реєстрацією вирішується дуже швидко.

Як писали раніше Новини.LIVE, навіть після офіційного виключення громадян з військового обліку через досягнення граничного віку чи за станом здоров'я вони інколи все одно отримують повістки. Юристи пояснили, чому таке стається та що категорично заборонено робити працівникам ТЦК.

Також вітчизняні підприємства можуть офіційно включати чоловіків, які працюють дистанційно з-за кордону до розрахунку загальної квоти на бронювання. Фахівці зазначають, що ані проживання за межами України, ані відсутність свіжого висновку ВЛК не блокують цей процес, за умови дотримання єдиної обов'язкової вимоги.