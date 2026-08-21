Брак и развод: какие документы из ТЦК действительно нужны

Сотрудник ТЦК и заключение брака. Фото: коллаж Новини.LIVE

В социальных сетях часто распространяются слухи о якобы необходимом разрешении ТЦК для заключения или расторжения брака. Однако эта информация не соответствует действительности, ведь для развода военные документы вообще не нужны, а при регистрации брака достаточно предъявить выписку из «Резерв+». Требовать справки из ТЦК у РАГС просто нет права.

Разъяснения дала юрист Вера Тарасенко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие документы из ТЦК нужны при разводе

Из-за постоянных изменений в мобилизационном законодательстве среди украинцев начали массово распространяться слухи о влиянии военкоматов на семейное положение. Граждане опасаются, что территориальные центры комплектования могут заблокировать процесс развода или же запретить регистрацию нового брака без специальных разрешений.

Однако юрист Вера Тарасенко обращает внимание, что реальная юридическая картина выглядит иначе, хотя нередко чиновники могут выдвигать неправомерные условия.

Процедура расторжения брака в Украине вообще никак не пересекается с воинским учетом. Ни один нормативно-правовой акт не обязывает граждан предоставлять согласие или разрешение от ТЦК.

Читайте также:

Также для развода не требуется документ о военной регистрации или выписка из приложения «Резерв+». Это правило действует как при обращении в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, так и в ходе судебных процессов.

Если у пары нет общих несовершеннолетних детей и оба согласны расстаться, они просто подают совместное заявление в ЗАГС и ждут один месяц. В более сложных ситуациях, когда есть дети, кто-то уклоняется от явки или не дает согласия, дело передается в суд. Однако и судьи при принятии решения о разводе не интересуются мнением военкомата или статусом военнообязанного. Юрист советует не затягивать с расторжением брака, ведь все долги, кредиты и имущество, приобретенные в этот период, будут считаться общими и их придется делить в будущем.

Должен ли РАГС требовать при вступлении в брак обращение в ТЦК

Совершенно иная ситуация складывается вокруг процедуры заключения брака, где часто возникает путаница между понятиями разрешения военкомата и простого наличия военного документа. Никакого разрешения от ТЦК на брак в законодательном плане не существует.

Однако при подаче заявления в РАГС или ЦНАП мужчины призывного возраста действительно обязаны предъявить свой военно-учетный документ. Согласно постановлению правительства № 559, для этого вполне подходит электронная версия, сгенерированная через приложение «Резерв+», которая имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет.

Что делать, если сотрудник ЗАГСа требует обратиться в ТЦК

Но на практике сотрудники ЗАГСов нередко превышают свои полномочия. Они могут устно отказывать в приеме заявлений, требовать дополнительных справок или отправлять мужчин в ТЦК для приведения документов в порядок. Специалисты подчеркивают, что органы регистрации не имеют никакого права направлять заявителей в военкоматы или блокировать заключение брака из-за вопросов мобилизации.

Чтобы избежать искусственных препятствий со стороны чиновников, можно подать заявления на брак через государственное приложение «Дія». Этот цифровой канал официально фиксирует обращение, создает доказательную базу и лишает сотрудников ЗАГС возможности отказать устно.

Если же пара обращается лично и сталкивается с отказом, необходимо потребовать его в письменном виде. В случае игнорирования этого требования следует составить письменное заявление о незаконном отказе. В нём нужно указать: "Прошу принять заявление о регистрации брака. Все необходимые документы, включая электронный военно-регистрационный документ, представлены. В приеме заявления отказано устно. Прошу предоставить письменный ответ с указанием причин".

Этот документ необходимо подать под личную подпись и печать руководства учреждения или отправить обычной почтой ценным письмом с описью вложения. Следующим шагом становится направление жалобы в Министерство юстиции вместе с собранными доказательствами и требованием разъяснений. Юридическая практика показывает, что после таких действий вопрос с регистрацией решается очень быстро.

Как ранее писали Новини.LIVE, даже после официального снятия граждан с воинского учета в связи с достижением предельного возраста или по состоянию здоровья они иногда все равно получают повестки. Юристы объяснили, почему это происходит и что категорически запрещено делать сотрудникам ТЦК.

Также отечественные предприятия могут официально включать мужчин, работающих удаленно из-за рубежа, в расчет общей квоты на бронирование. Специалисты отмечают, что ни проживание за пределами Украины, ни отсутствие свежего заключения ВЛК не препятствуют этому процессу при условии соблюдения единственного обязательного требования.