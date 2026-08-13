Чи впливає працівник за кордоном без ВЛК на квоту бронювання

Бронювання для працівника та документи для виїзду за кордон. Фото: УНІАН, колаж Новини.LIVE.

Українські компанії мають законне право враховувати своїх дистанційних працівників-чоловіків, які мешкають за межами країни, до загальної квоти для бронювання. Як пояснюють профільні експерти, ані перебування за кордоном, ані відсутність актуального висновку військово-лікарської комісії не є перешкодою для цього, але це лише за однієї умови.

Роз'яснення надали фахівці з порталу Kadrovik, передає Новини.LIVE.

Чи дозволено бронювати працівника, який не проходив ВЛК і не живе в Україні

Роботодавці часто стикаються з питанням правильного розрахунку кількості персоналу, який підлягає бронюванню, особливо коли йдеться про дистанційних співробітників за кордоном.

Ситуація ускладнюється, якщо такі чоловіки мають встановлений застосунок "Резерв+", але не пройшли актуальну військово-лікарську комісію (ВЛК), тож виникає питання, чи можуть вони входити до квоти заброньованих.

Включення таких фахівців до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві є абсолютно правомірним. Для компанії це не становить жодних юридичних ризиків. Ані дистанційний формат роботи, ані фізичне проживання за межами України не перешкоджають додаванню цих людей до розрахункової квоти.

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Крім того, відсутність чинного висновку ВЛК також не позбавляє роботодавця права враховувати такого працівника при визначенні лімітів.

Але, все-таки винятки у входженні в квоту є. Головна умова полягає в тому, щоб чоловік перебував на обліку саме в територіальному центрі комплектування та не був заброньований за іншим місцем роботи.

Кого не можна вводити в квоту заброньованих

Водночас законодавство чітко визначає категорії громадян, яких категорично не можна додавати до загальної кількості військовозобов'язаних для розрахунку квоти.

Йдеться про військовозобов'язаних жінок, а також осіб, які стоять на обліку в інших структурах, а не в ТЦК. Також до цього переліку не потрапляють працівники, які вже отримали бронь через інше підприємство. Окремо експерти виділяють посадовців, зазначених в абзацах з другого по шостий пункту 5 Порядку бронювання. До цієї групи належать деякі державні службовці, голови адміністрацій, а також кінцеві бенефіціарні власники компаній (КБВ).

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, працівники критично важливих підприємств мають законне право на отримання броні від мобілізації, причому наявність у них додаткової роботи за сумісництвом у некритичних компаніях, як і тривалість стажу на такій посаді, жодним чином не перешкоджають процесу оформлення відстрочки.

Водночас ключовою вимогою для успішного бронювання залишається відповідний обліковий статус працівника: оскільки цей механізм захисту поширюється виключно на військовозобов'язаних громадян, особи зі статусом резервістів не зможуть отримати бронь. Юристи пояснили шляхи вирішення.