Влияет ли работник, находящийся за границей без ВЛК, на квоту бронирования?

Бронирование для сотрудника и документы для выезда за границу. Фото: УНИАН, коллаж Новини.LIVE.

Украинские компании имеют законное право учитывать своих удаленных сотрудников-мужчин, проживающих за пределами страны, в общей квоте на бронирование. Как поясняют профильные эксперты, ни пребывание за границей, ни отсутствие актуального заключения военно-медицинской комиссии не являются препятствием для этого, но только при одном условии.

Разъяснения дали специалисты портала Kadrovik, передает Новини.LIVE.

Разрешено ли включать в резерв сотрудника, который не проходил ВЛК и не проживает в Украине

Работодатели часто сталкиваются с вопросом правильного расчета количества персонала, подлежащего резервированию, особенно когда речь идет о удаленных сотрудниках за рубежом.

Ситуация усложняется, если у таких мужчин установлено приложение «Резерв+», но они не прошли текущую военно-медицинскую комиссию (ВМК), поэтому возникает вопрос, могут ли они входить в квоту забронированных.

Включение таких специалистов в общее количество военнообязанных на предприятии является абсолютно правомерным. Для компании это не представляет никаких юридических рисков. Ни удаленный формат работы, ни физическое проживание за пределами Украины не препятствуют включению этих людей в расчетную квоту.

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Кроме того, отсутствие действующего заключения ВЛК также не лишает работодателя права учитывать такого работника при определении лимитов.

Однако исключения при включении в квоту все же существуют. Главное условие заключается в том, чтобы человек состоял на учете именно в территориальном центре комплектования и не был забронирован по другому месту работы.

Кого нельзя включать в квоту забронированных

В то же время законодательство четко определяет категории граждан, которых категорически нельзя включать в общее количество военнообязанных для расчета квоты.

Речь идет о военнообязанных женщинах, а также о лицах, состоящих на учете в других структурах, а не в ТЦК. Также в этот перечень не попадают работники, которые уже получили бронь через другое предприятие. Отдельно эксперты выделяют должностных лиц, указанных в абзацах со второго по шестой пункта 5 Порядка бронирования. К этой группе относятся некоторые государственные служащие, главы администраций, а также конечные бенефициарные владельцы компаний (КБВ).

Как сообщали ранее Новини.LIVE, работники критически важных предприятий имеют законное право на получение отсрочки от мобилизации, причем наличие у них дополнительной работы по совместительству в некритических компаниях, как и продолжительность стажа на такой должности, никоим образом не препятствуют процессу оформления отсрочки.

В то же время ключевым требованием для успешного получения отсрочки остается соответствующий учетный статус работника: поскольку этот механизм защиты распространяется исключительно на военнообязанных граждан, лица со статусом резервистов не смогут получить отсрочку. Юристы объяснили пути решения.