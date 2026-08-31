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Главная ТЦК Четыре законные причины не явиться в ТЦК по повестке

Четыре законные причины не явиться в ТЦК по повестке

Ua ru
31 августа 2026 08:55
Уважительные причины неявки в ТЦК: при каких обстоятельствах наказание не может быть применено
Проверка документов у мужчин на улице. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Украинское законодательство четко определяет исчерпывающий перечень форс-мажорных обстоятельств, позволяющих на законных основаниях отложить посещение военкомата по повестке. Среди них — болезнь, потеря близких, стихийное бедствие или боевые действия. Однако это не означает, что в данном случае гражданину не нужно вообще обращаться в военкомат. Даже при таких обстоятельствах гражданин обязан уведомить ТЦК в течение трёх суток.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие обстоятельства дают право не явиться в ТЦК и СП

Получение повестки означает обязанность явиться в территориальный центр комплектования в установленный срок, однако государство предусмотрело исключения для непредвиденных ситуаций. Закон выделяет лишь четыре конкретных обстоятельства, которые официально считаются уважительными причинами для неявки военнообязанного в ТЦК и СП.

В частности, перенести дату визита можно из-за серьезных проблем со здоровьем, то есть болезни гражданина, или же из-за смерти кого-то из его близких родственников. Помимо семейных и медицинских факторов, учитываются и внешние угрозы. Так, законным основанием для неявки являются препятствия стихийного характера.

Также разрешается не явиться в военкомат, если непосредственно в районе расположения соответствующего центра комплектования продолжаются военные действия.

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В то же время ни один из этих форс-мажоров не отменяет действие повестки навсегда. Военнообязанный должен выполнить четкий алгоритм действий, чтобы его неявка не считалась уклонением. Прежде всего, если произошло событие из приведенного списка, о нем необходимо сообщить представителям ТЦК и СП в течение трех дней. После этого человек все равно обязан лично явиться в учреждение, имея на это семь дней.

Новини.LIVE сообщали ранее, что распространенные в соцсетях утверждения о необходимости получения разрешения от ТЦК для заключения или расторжения брака являются фейком. Для развода военно-учетные документы вообще не нужны, а вот при вступлении в брак достаточно электронного документа из «Резерв+», поэтому сотрудники ГРАГС не имеют законных оснований требовать какие-либо справки из военкомата.

Аудит предприятий с критическим статусом должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Компаниям, которые успешно подтвердили свою важность для экономики или обороны, не нужно отдельно информировать об этом ТЦК. Кадровики объяснили, что будет с отсрочками забронированного персонала в этом случае.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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