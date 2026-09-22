Имеет ли юридическую силу фотография повестки от ТЦК в мессенджере Viber?

Повестки и соцсети в смартфоне. Фото: коллаж Новини.LIVE

Фотография повестки в мессенджере не обязывает удаленного работника немедленно возвращаться из-за границы в Украину для посещения ТЦК. Работодатели нарушают правила воинского учета, рассылая повестки в Viber или других мессенджерах вместо официальных почтовых писем. За такие действия ТЦК не может объявить человека в розыск, поскольку для удаленных сотрудников законодательство предусматривает четкий алгоритм оповещения.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Вызов в ТЦК через Viber нарушает закон

Попытки территориальных центров комплектования и работодателей вызывать военнообязанных через мессенджеры не имеют юридической силы.

Показательной стала ситуация с 48-летним украинцем, который легально работает удаленно из-за рубежа. Ему 16 сентября 2026 года кадровики предприятия просто переслали в Viber фотографию повестки. Документ был выписан 14 сентября 2026 года, а явиться для уточнения данных требовали уже 18 сентября.

Однако юрист Владислав Дерий пояснил, что в данном случае ТЦК проигнорировал постановление правительства № 560, которое устанавливает минимальный срок в 14 дней между отправкой по почте и назначенной датой явки. Официальных писем под подпись мужчина при этом вообще не получал.

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Как компании должны уведомлять дистанционных работников

Юрист Владислав Дерий подчеркивает, что отправка фотографий повесток не делает человека официально уведомленным. В соответствии с пунктом 47 постановления Кабмина № 1487, получив распоряжение от ТЦК, руководство компании обязано издать приказ, ознакомить с ним работника под личную подпись и отчитаться перед военкоматом в течение трёх суток.

Для тех, кто работает удаленно, находится в командировке или отпуске, действует другой механизм. Работодатель должен отправить копию внутреннего приказа на домашний адрес проживания сотрудника. Это должно быть исключительно заказное почтовое отправление с описью вложения и уведомлением о вручении. Без выполнения этих шагов неявка не является нарушением правил воинского учета.

Штрафы, арест счетов и розыск

Мгновенных штрафов в таких случаях не существует. Чтобы заблокировать карты, ТЦК должен сначала рассмотреть дело в присутствии человека, выписать постановление о штрафе, дождаться вступления его в законную силу и только потом передать документы государственному исполнителю.

При отсутствии надлежащего уведомления военкомат также не имеет права инициировать розыск. Если же руководитель ТЦК все равно направит в Национальную полицию обращение об административном задержании и принудительной доставке, военнообязанный сможет успешно обжаловать это в досудебном или судебном порядке, сославшись на доказанные процедурные ошибки предприятия.

Новини.LIVE ранее сообщали, что повестку о призыве на службу должны в первую очередь вручать лично в руки под подпись после того, как человек пройдет медицинский осмотр. Если же найти гражданина лично не удается, документ отправляют по почте. Но такая повестка также должна быть оформлена надлежащим образом.

Вместе с тем юристы пояснили, что ошибки в повестке не дают права ее игнорировать. Даже если там зачеркнуто время или плохо видна печать, прийти в военкомат все равно нужно, иначе это будет считаться нарушением закона.