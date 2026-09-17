Повістка з помилками від ТЦК: чи дійсна така і коли йти на ВЛК

Повістка на відправку та працівники ТЦК та СП. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо громадянин отримав повістку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки з помилкою, то це не звільняє його від військового обов'язку. Навіть перекреслений час та частковий відбиток печатки на бланку не звільняють від вимоги відвідати військкомат. Ігнорування виклику за повісткою є порушенням, проте громадяни мають законні шляхи для захисту своїх прав та оскарження дій ТЦК у суді в деяких випадках.

Про це повідомили юристи на порталі Uristy.UA, передає Новини.LIVE.

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Хто несе відповідальність за неявку за повісткою з помилками

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що будь-які виправлення у повістці не анулюють вимогу відомства.

"Незважаючи на помилки у повістці, Ви зобов'язані з'явитись за викликом ТЦК на проходження ВЛК", — підкреслив експерт.

Водночас сам факт неявки за повісткою з помилками ще не призводить до миттєвого штрафу. Сповіщення про правопорушення, які надходять громадянам у мобільний застосунок "Резерв+", мають специфічний статус.

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За словами Айвазяна, отримання такого електронного повідомлення ще не означає наявності реального фінансового покарання.

Якщо ж терміни притягнення до адміністративної відповідальності минули, людина має право вимагати скасування статусу порушника. Для зняття з розшуку та закриття справи юристи рекомендують звертатися безпосередньо до військкомату. Відповідну заяву можна надіслати електронною поштою або скористатися послугами "Укрпошти", оформивши рекомендований лист.

У випадках, коли територіальний центр комплектування ігнорує звернення або відмовляється задовольняти законні вимоги, громадянам радять переходити до рішучіших дій.

"Якщо в ТЦК відмовлять — то можете оскаржити їх бездіяльність в судовому порядку", — констатував адвокат.

Новини.LIVE повідомляли, що бойову повістку тепер запросто можуть прислати поштою у рекомендованому листі. Якщо ВЛК уже позаду, а за таким листом не прийти без вагомої причини, це вже не призведе до простого штрафу, бо можлива кримінальна справа та ризик сісти на строк до п'яти років.

Зазвичай після такої повістки одразу відправляють до частини, але у 2026 році її ще можна анулювати. Якщо встигнути до вказаного дня явки оформити собі офіційну бронь або відстрочку, то бойова повістка не спрацює.