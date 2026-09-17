Повестка с ошибками от ТЦК: действительна ли она и когда следует явиться на ВЛК

Повестка об отправке и сотрудники ТЦК и СП. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если гражданин получил повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки с ошибкой, это не освобождает его от военной обязанности. Даже зачеркнутое время и частичный оттиск печати на бланке не освобождают от обязанности явиться в военкомат. Игнорирование вызова по повестке является нарушением, однако у граждан есть законные способы защиты своих прав и обжалования действий ТЦК в суде в некоторых случаях.

Об этом сообщили юристы на портале Uristy.UA, передает Новини.LIVE.

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Кто несет ответственность за неявку по повестке с ошибками

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что любые исправления в повестке не аннулируют требование ведомства.

"Несмотря на ошибки в повестке, вы обязаны явиться по вызову ТЦК для прохождения ВЛК", — подчеркнул эксперт.

В то же время сам факт неявки по повестке с ошибками еще не влечет за собой немедленный штраф. Уведомления о правонарушениях, которые поступают гражданам в мобильное приложение «Резерв+», имеют особый статус.

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По словам Айвазяна, получение такого электронного уведомления еще не означает наложения реального финансового наказания.

Если же сроки привлечения к административной ответственности истекли, человек имеет право требовать отмены статуса нарушителя. Для снятия с розыска и закрытия дела юристы рекомендуют обращаться непосредственно в военкомат. Соответствующее заявление можно отправить по электронной почте или воспользоваться услугами «Укрпочты», оформив заказное письмо.

В случаях, когда территориальный центр комплектования игнорирует обращение или отказывается удовлетворять законные требования, гражданам советуют переходить к более решительным действиям.

"Если в ТЦК откажут — то вы можете обжаловать их бездействие в судебном порядке", — констатировал адвокат.

Новини.LIVE сообщали, что призывную повестку теперь без проблем могут прислать по почте заказным письмом. Если ВЛК уже позади, а по такому письму не явиться без уважительной причины, это уже не приведет к простому штрафу, так как возможно возбуждение уголовного дела и риск сесть на срок до пяти лет.

Обычно после такой повестки сразу отправляют в часть, но в 2026 году её ещё можно аннулировать. Если успеть до указанного дня явки оформить себе официальную бронь или отсрочку, то призывная повестка не сработает.