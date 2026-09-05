Прийшла бойова повістка по пошті - що буде за відмову

Громадяни на відділенні "Укрпошти". Фото: УНІАН

В Україні військовозобов'язаним громадянам можуть надіслати бойову повістку рекомендованим листом. Тож у разі проходження ВЛК та безпідставної неявки за цією повісткою відповідальність вже може бути кримінальною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Експерт".

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Що загрожує за ігнорування бойової повістки?

Зауважимо, що повістку для направлення до місця проходження військової служби, яку також називають бойовою, військовозобов’язаний отримує після проходження військово-лікарської комісії та визначення його придатності до служби.

Раніше такі повістки переважно вручали безпосередньо в ТЦК, а факт отримання людина підтверджувала своїм підписом. Водночас чинні правила передбачають можливість надсилання документа поштою — рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

При цьому сам факт неотримання листа у поштовому відділенні не в усіх випадках свідчить про те, що повістка юридично не була вручена. У визначених законом ситуаціях належне оповіщення може підтверджуватися, зокрема, відміткою поштового оператора про відмову адресата від отримання відправлення або про неможливість доставити його за відповідною адресою.

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Якщо після проходження ВЛК людина отримала повістку на відправлення до військової частини та без поважних причин не виконала вимогу, зазначену в документі, це за певних обставин може мати вже кримінально-правові наслідки.

Відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачена статтею 336 ККУ. За це правопорушення передбачене покарання у вигляді: позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Разом із тим саме по собі неотримання листа на пошті не означає автоматичного притягнення людини до кримінальної відповідальності. Для цього правоохоронцям необхідно з’ясувати всі обставини та довести наявність у діях особи складу відповідного кримінального правопорушення.

Окремі правила діють у ситуаціях, коли військовозобов’язаний не може з’явитися з поважної причини. Наприклад, у разі хвороби про це потрібно повідомити ТЦК та СП у максимально короткий строк, але не пізніше трьох діб від дати й часу, зазначених у повістці.

Після усунення обставин, які завадили своєчасній явці, людина повинна прибути до ТЦК не пізніше семи календарних днів. При цьому причину неявки потрібно підтвердити документально.

Також ЗМІ зазначає, що після проходження ВЛК можуть виникнути й інші законні підстави, за яких призов стає неможливим. Йдеться, зокрема, про отримання військовозобов’язаним відстрочки або бронювання, чинних до дати, на яку його визначено для відправлення. У такому випадку ТЦК має врахувати відповідну нову підставу для непризову під час мобілізації.

Після отримання повістки варто насамперед перевірити правильність усіх зазначених у ній відомостей, зокрема дату та місце явки, а також дані щодо відстрочки чи бронювання. Якщо документ містить помилкову інформацію або до дати відправлення з’явилася передбачена законом підстава для відстрочки, це необхідно належним чином зафіксувати до настання визначеної дати.

Водночас відмова від отримання звичайної повістки або недотримання вимог військового обліку в окремих випадках загрожує адміністративною відповідальністю. Так, в умовах воєнного стану для громадян розмір штрафу може становити від 17 000 до 25 500 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, існує 4 визначені законні причини, коли людина може не прийти до ТЦК за повісткою. Серед них — хвороба, втрата рідних, стихія або бойові дії.

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