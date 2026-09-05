По почте пришла повестка в армию — что будет за отказ

Не забрали призывной указ на почте: грозит тюрьма
В Украине военнообязанным гражданам могут выслать призывную повестку заказным письмом. Поэтому в случае прохождения ВВК и необоснованной неявки по этой повестке ответственность уже может быть уголовной.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Эксперт".
Что грозит за игнорирование боевой повестки?
Отметим, что повестку для направления к месту прохождения военной службы, которую также называют боевой, военнообязанный получает после прохождения военно-медицинской комиссии и определения его годности к службе.
Ранее такие повестки в основном вручались непосредственно в ТЦК, а факт получения человек подтверждал своей подписью. В то же время действующие правила предусматривают возможность отправки документа по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении.
При этом сам факт неполучения письма в почтовом отделении не во всех случаях свидетельствует о том, что повестка юридически не была вручена. В определённых законом ситуациях надлежащее уведомление может подтверждаться, в частности, отметкой почтового оператора об отказе адресата от получения отправления или о невозможности доставить его по соответствующему адресу.
Если после прохождения ВЛК человек получил повестку о направлении в воинскую часть и без уважительных причин не выполнил требование, указанное в документе, это при определенных обстоятельствах может уже иметь уголовно-правовые последствия.
Ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена статьей 336 УК Украины. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Вместе с тем само по себе неполучение письма на почте не означает автоматического привлечения человека к уголовной ответственности. Для этого правоохранительным органам необходимо выяснить все обстоятельства и доказать наличие в действиях лица состава соответствующего уголовного правонарушения.
Отдельные правила действуют в ситуациях, когда военнообязанный не может явиться по уважительной причине. Например, в случае болезни об этом необходимо уведомить ТЦК и СП в максимально короткие сроки, но не позднее чем через три суток с даты и времени, указанных в повестке.
После устранения обстоятельств, помешавших своевременной явке, человек должен прибыть в ТЦК не позднее семи календарных дней. При этом причину неявки необходимо подтвердить документально.
Также СМИ отмечает, что после прохождения ВВК могут возникнуть и другие законные основания, при которых призыв становится невозможным. Речь идет, в частности, о получении военнообязанным отсрочки или бронирования, действующих до даты, на которую он назначен для отправки. В таком случае ТЦК должен учесть соответствующее новое основание для непризыва во время мобилизации.
После получения повестки следует в первую очередь проверить правильность всех указанных в ней сведений, в частности дату и место явки, а также данные об отсрочке или бронировании. Если документ содержит ошибочную информацию или к дате отправки появилось предусмотренное законом основание для отсрочки, это необходимо надлежащим образом зафиксировать до наступления установленной даты.
В то же время отказ от получения обычной повестки или несоблюдение требований воинского учета в отдельных случаях грозит административной ответственностью. Так, в условиях военного положения для граждан размер штрафа может составлять от 17 000 до 25 500 гривен.
Как сообщали Новини.LIVE, существует 4 определенных законом причины, по которым человек может не явиться в ТЦК по повестке. Среди них — болезнь, потеря близких, стихийное бедствие или боевые действия.
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