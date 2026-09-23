Мужчина хотел отменить мобилизацию: какое решение принял суд

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: "Мережа права"

Черкасский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, оспаривавшего свой призыв во время мобилизации. Он утверждал, что его принудительно доставили в ТЦК и более месяца удерживали там, при этом фактического медицинского осмотра не проводили. Суд отметил, что приказ о призыве уже был выполнен после направления мужчины в воинскую часть.

Об этом говорится в решении Черкасского окружного административного суда по делу №580/1115/26, сообщает Новини.LIVE.

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Что заявил мужчина в суде

Истец просил признать противоправным и отменить приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации.

Мужчина утверждал, что в сентябре 2025 года его принудительно доставили в ТЦК и удерживали там более месяца. По его словам, ему также не вручали направление на военно-врачебную комиссию, а фактический медицинский осмотр не проводили.

В то же время материалы дела содержат иную информацию о прохождении ВЛК. В частности, отмечается, что 11 сентября 2025 года мужчина прошел медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе.

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Что ответили в ТЦК

Представители ТЦК отметили, что мужчину доставили сотрудники полиции как нарушителя правил воинского учета.

После прохождения ВЛК и признания его годным его призвали на военную службу во время мобилизации и направили в воинскую часть. Именно после этого приказ о призыве считается выполненным.

Адвокат мужчины также заявлял о возможном незаконном лишении свободы. По этим обстоятельствам были начаты досудебные расследования.

Однако суд подчеркнул, что само по себе возбуждение уголовного дела или внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не доказывает противоправности действий должностных лиц ТЦК.

Суд отдельно обратил внимание на отсутствие обвинительного приговора в отношении должностных лиц по обстоятельствам, связанным с призывом мужчины. В решении указано:

"Поскольку материалы дела не содержат обвинительного приговора суда в отношении должностных лиц ответчика по фактам, связанным с призывом истца, суд приходит к выводу, что возбуждение уголовных дел не опровергает правомерность действий и решений ответчика, а потому приведенные аргументы истца являются безосновательными", — говорится в решении суда.

Почему суд не отменил приказ о мобилизации

Суд пояснил, что приказ о призыве является индивидуальным правовым актом однократного действия. После его исполнения и направления военнослужащего в воинскую часть такой приказ теряет силу.

В данном деле мужчина уже был призван на военную службу и направлен в воинскую часть. Поэтому отмена приказа о призыве, по заключению суда, не привела бы к автоматическому увольнению его с военной службы.

В ходе рассмотрения суд также сослался на практику Верховного Суда, согласно которой процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации после ее завершения является необратимой.

Кроме того, суд отметил, что украинское законодательство не определяет незаконную мобилизацию как отдельное основание для увольнения с военной службы.

В итоге Черкасский окружной административный суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

Новини.LIVE сообщали, что военнообязанный мужчина пытался через суд отменить приказ о своей мобилизации. Он заявлял о нарушениях во время доставки в ТЦК и прохождения ВЛК. Черкасский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

Новини.LIVE также писали, что повестка в Viber не считается надлежащим официальным уведомлением военнообязанного, работающего удаленно из-за рубежа. Работодатель должен направлять ему копию приказа заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. При отсутствии надлежащего уведомления ТЦК не имеет оснований объявлять человека в розыск за неявку.