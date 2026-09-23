Отмена мобилизации через суд: почему мужчине отказали

Оповещение граждан в Украине. Фото: Facebook

Военнообязанный украинец попытался через суд отменить приказ о своей мобилизации, заявив о нарушениях при доставлении в ТЦК и прохождении военно-врачебной комиссии. По его утверждению, его принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он провел более месяца. Кроме того, мужчина настаивал, что перед призывом не проходил надлежащего медицинского осмотра.

По фактам возможного незаконного лишения свободы после его обращений были начаты уголовные производства, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений.

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Черкасский окружной административный суд не отменил приказ о призыве. Как следует из материалов дела, мужчину доставили в ТЦК 10 сентября 2025 года. В иске он указывал, что доставление осуществили неизвестные лица, которые, по его мнению, не имели полномочий на административное задержание, а дальнейшее пребывание в помещении ТЦК продолжалось более месяца. Также истец утверждал, что направление на ВВК ему не вручали и полноценного медицинского обследования не проводили. При этом приказ о его призыве во время мобилизации был издан 2 октября 2025 года, после чего мужчину направили в воинскую часть.

Что произошло с заявлениями о возможном нарушении закона

Отдельно суд рассмотрел обстоятельства, связанные с уголовными производствами. После обращений адвоката мужчины суд обязал внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлениям о возможном незаконном лишении свободы. Однако административный суд указал, что сам факт внесения информации в ЕРДР и начала расследования еще не подтверждает незаконность действий сотрудников ТЦК или самого приказа о мобилизации. В материалах также отсутствовал обвинительный приговор в отношении должностных лиц ТЦК по обстоятельствам призыва мужчины.

Суд отдельно оценил информацию ТЦК о прохождении ВВК. Согласно предоставленным материалам, мужчину доставили сотрудники полиции 10 сентября 2025 года как нарушителя правил воинского учета, а уже 11 сентября он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. После этого 2 октября его призвали по мобилизации и направили в воинскую часть. Сам ТЦК при этом отдельный отзыв на иск не подал, поэтому суд оценивал имеющиеся в деле документы и доказательства.

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Почему иск был отклонен

Ключевым для решения стал вопрос о том, можно ли отменить уже исполненный приказ о мобилизации. Суд исходил из того, что такой приказ является индивидуальным правовым актом и прекращает свое действие после его исполнения, а именно то есть после призыва человека и зачисления в состав воинской части. Поэтому его последующая отмена сама по себе не привела бы к увольнению военнослужащего. Аналогичный подход ранее изложил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23.

В итоге Черкасский окружной административный суд отказал мужчине в удовлетворении иска и не отменил приказ о его мобилизации. Суд также отметил, что законодательство не предусматривает признание мобилизации незаконной как самостоятельное основание для увольнения с военной службы. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, портал Новини.LIVE уже сообщал о реальном приговоре для сотрудника ТЦК и СП, которого обвинили в похищении и пытках военнообязанных граждан.

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