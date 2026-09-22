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Главная ТЦК Уход за онкобольным дедушкой и отсрочка: когда ТЦК не даст согласия

Уход за онкобольным дедушкой и отсрочка: когда ТЦК не даст согласия

Ua ru
22 сентября 2026 06:30
Как получить отсрочку в связи с уходом за 79-летним дедушкой, если есть другие родственники
Оформление документов на уход. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы часто рассчитывают на отсрочку от мобилизации благодаря уходу за нетрудоспособными родственниками, однако законы Украины содержат ряд критериев и требований одновременно. В частности, шанс на получение отсрочки существенно снижается, если есть другие родственники, которые по линии родства должны в первую очередь заботиться о больном члене семьи.

Подробно такой случай рассмотрел юрист В'чеслав Кирда, передает Новини.LIVE.

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Как оформить отсрочку для ухода за дедушкой внукам

Сложность подобных процедур продемонстрировала ситуация с 79-летним мужчиной, у которого диагностировали рак мочевого пузыря 3–4 стадии. Из-за преклонного возраста пациента врачи отказались от оперативного вмешательства, однако официальной группы инвалидности у пожилого человека пока нет.

Мужчина проживает отдельно от внука вместе со своей 71-летней женой. У пенсионера было двое сыновей. Один из них умер, а второй имеет судимость и самовольно покинул воинскую часть. Внук поинтересовался возможностью и сроками оформления постоянного ухода за дедушкой с целью получения отсрочки от призыва.

Но юрист Вячеслав Кирда объясняет, что такой случай является крайне сложным. По словам специалиста, юридически у внука нет безусловного права на отсрочку от мобилизации, хотя формально существует возможность подачи документов в ТЦК и СП в надежде на положительное решение комиссии.

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Законодательная основа этого вопроса определяется пунктом 14 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Норма освобождает от мобилизации членов семьи второй степени родства, осуществляющих постоянный уход, но исключительно за лицом с инвалидностью I или II группы. При этом закон устанавливает строгое ограничение: ухаживать может не более одного человека и только при условии полного отсутствия родственников первой степени или если члены семьи первой линии сами нуждаются в постоянном уходе согласно заключениям МСЭК, ЛКК или решением экспертной группы по оценке повседневного функционирования.

Как доказать необходимость ухода при отсутствии инвалидности

Одного лишь медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода категорически недостаточно. Первоочередной задачей должно стать официальное установление для дедушки именно I или II группы инвалидности.

Только после прохождения медицинских комиссий и получения соответствующего статуса можно приступать к получению акта, подтверждающего факт осуществления постоянного ухода.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в случае смены места работы военнообязанные, уже имеющие действующую отсрочку, не обязаны лично обращаться в военкомат. Законодательство возлагает функции уведомления о кадровых перестановках непосредственно на работодателей.

Граждане с первой группой инвалидности имеют абсолютное право на освобождение от военной службы, однако механизм его оформления обновился. Отныне процесс требует оформления электронного направления и прохождения экспертизы в соответствии с измененными нормативами Министерства здравоохранения и правительства. Поскольку лица этой категории нуждаются в постоянной посторонней помощи, их официальные опекуны также получают законные основания для получения отсрочки от призыва.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП онкозаболевание уход
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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