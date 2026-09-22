Як отримати відстрочку через догляд за 79-річним дідусем коли є інші родичі

Оформлення документів по догляду. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці часто розраховують на відстрочку від мобілізації завдяки піклуванню про непрацездатних родичів, однак закони України містять низки критеріїв та вимог одночасно. Зокрема, шанс на отримання відстрочки суттєво знижується, якщо є інші родичі, які за лінією споріднення мають першочергово піклуватися про хворого члена родини.

Детально такий випадок розглянув юрист В'чеслав Кирда, передає Новини.LIVE.

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Як оформити відстрочку по догляду за дідусем онукам

Складність подібних процедур продемонструвала ситуація 79-річного чоловіка, у якого діагностували рак сечового міхура 3-4 стадії. Через поважний вік пацієнта лікарі відмовилися від оперативного втручання, проте офіційної групи інвалідності літня людина наразі не має.

Чоловік проживає окремо від онука разом зі своєю 71-річною дружиною. У пенсіонера було двоє синів. Один із них помер, а другий має судимість та самовільно залишив військову частину. Онук поцікавився можливістю та строками оформлення постійного догляду за дідусем задля оформлення відстрочки від призову.

Але юрист В'ячеслав Кирда пояснює, що такий випадок є вкрай складним. За словами фахівця, юридично онук не має безумовного права на відстрочку від мобілізації, хоча формально існує варіант подачі документів до ТЦК та СП з розрахунком на позитивне рішення комісії.

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Законодавче підґрунтя цього питання визначається пунктом 14 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Норма звільняє від мобілізації членів сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд, але виключно за особою з інвалідністю I або II групи. При цьому закон висуває жорстке обмеження, що доглядати може не більше однієї людини і лише за умови повної відсутності родичів першого ступеня або якщо члени сім'ї першої лінії самі потребують постійної опіки згідно з висновками МСЕК, ЛКК чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Як довести необхідність догляду без інвалідності

Самого лише медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому нагляді категорично недостатньо. Першочерговим завданням має стати офіційне встановлення для дідуся саме I чи II групи інвалідності.

Тільки після проходження медичних комісій та отримання відповідного статусу можна переходити до отримання акта встановлення факту здійснення постійного догляду.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у разі зміни місця працевлаштування військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, не зобов'язані особисто звертатися до військкомату. Законодавство покладає функції повідомлення про кадрові перестановки безпосередньо на працедавців.

Громадяни з першою групою інвалідності мають абсолютне право на звільнення від військової служби, проте механізм його оформлення оновився. Відтепер процес вимагає формування електронного направлення та проходження експертизи за зміненими нормативами Міністерства охорони здоров'я й уряду. Оскільки особи цієї категорії потребують постійної сторонньої допомоги, їхні офіційні доглядальники також отримують законні підстави для отримання відстрочки від призову.