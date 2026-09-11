Чи повинен працівник сам повідомляти ТЦК про зміну місця роботи

Чоловіки у черзі в Центрі надання адмінпослуг. Фото: Новини.LIVE

При зміні місця роботи українцям із відстрочкою від мобілізації не потрібно особисто інформувати ТЦК. Як зазначають юристи, обов'язок звітувати про такі кадрові зміни покладається на роботодавців. Але відстрочка залишається лише за умови, що причина для дії відстрочки все ще є.

Про це йдеться у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Відстрочка для освітян при переході в інший заклад

Перехід військовозобов'язаного з однієї установи до іншої не скасовує його права на звільнення від призову, якщо на новому робочому місці зберігаються відповідні підстави. Як приклад можна навести працівників сфери освіти. Коли такий спеціаліст звільняється зі свого закладу і влаштовується в інший, де посада так само підпадає під критерії надання відстрочки, йому не треба йти до військкомату.

Закон не вимагає від громадянина особисто сповіщати ТЦК та СП про зміну місця працевлаштування. Усю комунікацію щодо військового обліку співробітників у таких випадках ведуть безпосередньо підприємства чи установи. Відповідно, саме новий роботодавець бере на себе обов'язок передавати актуальні відомості до ТЦК.

Водночас фахівці звертають увагу на те, що жодна відстрочка в Україні не працює за замовчуванням. Навіть якщо людина повністю відповідає всім вимогам законодавства для звільнення від мобілізації через свою професію, то їй необхідно підтвердити ці підстави за встановленою процедурою.

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Окрім того, Новини.LIVE пояснювали, що зміна місця проживання чи номера телефону вимагає обов'язкового оновлення даних для військового обліку. Проте йти до військкомату особисто більше не потрібно: Міноборони дозволило вносити нові контакти та адресу проживання безпосередньо через застосунок "Резерв+".

Водночас через технічні помилки в базі "Оберіг" зняті з обліку громадяни іноді знову бачать у "Резерв+" статус військовозобов'язаних. Юристи не радять одразу бігти до суду, а спершу подати письмову заяву до свого ТЦК з вимогою виправити некоректні дані, і лише в разі офіційної відмови чи бездіяльності звертатися з позовом.