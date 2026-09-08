Зміна адреси та контактів у Резерв+: як оновити дані без ТЦК

Черга з чоловіків в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Якщо у житті сталися зміни і довелося переїхати чи змінити номер мобільного телефону, то це не означає, що такі дані не потрібно повідомляти до ТЦК. Військовозобов'язані українці отримали змогу оновлювати свої контакти та адресу проживання без візитів до військкоматів. Міністерство оборони додало до застосунку "Резерв+" функцію дистанційної зміни інформації для коректного військового обліку.

На цьому наголосили в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як оновити інформацію про адресу та номер телефону в системі "Оберіг" без ТЦК

Вимога повідомляти територіальні центри комплектування про зміну місця проживання протягом тижня існувала й раніше. Колись громадянам доводилося витрачати години на черги та попередній запис до ТЦК лише заради того, щоб оновити один рядок у своїй справі.

Міністерство оборони України ще у 2024 році усунуло цю бюрократичну перепону, запустивши сервіс повторного уточнення даних в застосунку "Резерв+".

Уся процедура тепер займає кілька хвилин і не потребує фізичної присутності у військкоматі. Військовозобов'язані можуть самостійно скоригувати свою адресу, актуальний номер телефону чи електронну пошту безпосередньо в реєстрі "Оберіг" за допомогою смартфона.

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Щоб внести зміни, користувачеві достатньо відкрити додаток, натиснути на свій електронний військово-обліковий документ та обрати опцію "Уточнити контактні дані". Система не обмежує українців у загальній кількості таких коригувань, проте встановлює чіткий часовий ліміт. Вносити нову інформацію щодо своїх контактів дозволяється не частіше, ніж один раз на сім днів. Але й зволікати з оновленям інформації не треба. Це необхідно зробити впродовж тижня.

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Тим часом колишні військові регулярно стикаються з помилками в застосунку "Резерв+". Навіть якщо людину офіційно списали зі служби і поставили відповідний штамп у паперовому військовому квитку, у додатку вона все одно може світитися як військовозобов'язана через повільне оновлення баз даних. Правознавці радять не ігнорувати такі помилки.