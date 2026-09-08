Изменение адреса и контактных данных в Резерв+: как обновить данные без ТЦК

Очередь из мужчин в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Если в жизни произошли изменения и пришлось переехать или сменить номер мобильного телефона, это не означает, что такие данные не нужно сообщать в ТЦК. Военнообязанные украинцы получили возможность обновлять свои контакты и адрес проживания без посещения военкоматов. Министерство обороны добавило в приложение "Резерв+" функцию удаленного изменения информации для ведения правильного воинского учета.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как обновить информацию об адресе и номере телефона в системе «Оберег» без обращения в ТЦК

Требование сообщать территориальным центрам комплектования об изменении места жительства в течение недели существовало и раньше. Раньше гражданам приходилось тратить часы на очереди и предварительную запись в ТЦК только для того, чтобы обновить одну строку в своём деле.

Министерство обороны Украины ещё в 2024 году устранило это бюрократическое препятствие, запустив сервис повторного уточнения данных в приложении "Резерв+".

Вся процедура теперь занимает несколько минут и не требует физического присутствия в военкомате. Военнообязанные могут самостоятельно исправить свой адрес, актуальный номер телефона или электронную почту непосредственно в реестре "Оберег" с помощью смартфона.

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Чтобы внести изменения, пользователю достаточно открыть приложение, нажать на свой электронный военно-учетный документ и выбрать опцию "Уточнить контактные данные". Система не ограничивает украинцев в общем количестве таких корректировок, однако устанавливает четкий временной лимит. Вносить новую информацию о своих контактах разрешается не чаще, чем один раз в семь дней. Но и затягивать с обновлением информации не стоит. Это необходимо сделать в течение недели.

Также Новини.LIVE писали о том, что многие украинцы теряют отсрочку из-за того, что путают уход и опеку. Оформить постоянный уход за больным родственником гораздо быстрее и проще. Юрист объяснил, почему возникает проблема с оформлением опеки.

Между тем бывшие военные регулярно сталкиваются с ошибками в приложении "Резерв+". Даже если человека официально списали со службы и поставили соответствующий штамп в бумажном военном билете, в приложении он все равно может фигурировать как военнообязанный из-за медленного обновления баз данных. Правоведы советуют не игнорировать такие ошибки.