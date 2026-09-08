Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Переезд и смена номера: как обновить данные, не обращаясь в ТЦК

Переезд и смена номера: как обновить данные, не обращаясь в ТЦК

Ua ru
8 сентября 2026 00:30
Изменение адреса и контактных данных в Резерв+: как обновить данные без ТЦК
Очередь из мужчин в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Если в жизни произошли изменения и пришлось переехать или сменить номер мобильного телефона, это не означает, что такие данные не нужно сообщать в ТЦК. Военнообязанные украинцы получили возможность обновлять свои контакты и адрес проживания без посещения военкоматов. Министерство обороны добавило в приложение "Резерв+" функцию удаленного изменения информации для ведения правильного воинского учета.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как обновить информацию об адресе и номере телефона в системе «Оберег» без обращения в ТЦК

Требование сообщать территориальным центрам комплектования об изменении места жительства в течение недели существовало и раньше. Раньше гражданам приходилось тратить часы на очереди и предварительную запись в ТЦК только для того, чтобы обновить одну строку в своём деле.

Министерство обороны Украины ещё в 2024 году устранило это бюрократическое препятствие, запустив сервис повторного уточнения данных в приложении "Резерв+".

Вся процедура теперь занимает несколько минут и не требует физического присутствия в военкомате. Военнообязанные могут самостоятельно исправить свой адрес, актуальный номер телефона или электронную почту непосредственно в реестре "Оберег" с помощью смартфона.

Читайте также:

Чтобы внести изменения, пользователю достаточно открыть приложение, нажать на свой электронный военно-учетный документ и выбрать опцию "Уточнить контактные данные". Система не ограничивает украинцев в общем количестве таких корректировок, однако устанавливает четкий временной лимит. Вносить новую информацию о своих контактах разрешается не чаще, чем один раз в семь дней. Но и затягивать с обновлением информации не стоит. Это необходимо сделать в течение недели.

Также Новини.LIVE писали о том, что многие украинцы теряют отсрочку из-за того, что путают уход и опеку. Оформить постоянный уход за больным родственником гораздо быстрее и проще. Юрист объяснил, почему возникает проблема с оформлением опеки.

Между тем бывшие военные регулярно сталкиваются с ошибками в приложении "Резерв+". Даже если человека официально списали со службы и поставили соответствующий штамп в бумажном военном билете, в приложении он все равно может фигурировать как военнообязанный из-за медленного обновления баз данных. Правоведы советуют не игнорировать такие ошибки.

личные данные военный учет ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации