Незаконне поновлення на військовому обліку: як виправити дані в ТЦК

Внесення даних в базу "Оберіг". Фото: Армія.Інформ

Через збої в реєстрі "Оберіг" українці зі знятим військовим обліком раптом знову стають військовозобов'язаними у "Резерв+". Та інколи правознавці застерігають від негайних судових позовів та радять спершу вимагати від ТЦК письмового виправлення помилки. І лише в окремих випадках шукати правду треба в суді.

На цьому наголосили юристи порталу Asap Advokat, передає Новини.LIVE.

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Знову поновили на обліку

Такі ситуації виникають регулярно навіть у тих, хто досяг граничного віку або визнаний повністю непридатним за висновком ВЛК.

Головними причинами цього у застосунку "Резерв+" зазвичай стають:

технічні помилки під час синхронізації паперових карток із реєстром "Оберіг";

безпідставне ручне внесення даних співробітниками територіальних центрів комплектування;

загальна розбіжність між старими довідками та новими електронними системами.

Поява активного статусу в смартфоні автоматично не скасовує законного права громадянина на звільнення від служби. Однак ігнорувати збій не варто, оскільки це загрожує ускладненнями при врученні повісток чи вуличних перевірках ТЦК.

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При цьому юристи категорично не рекомендують одразу подавати позов до адміністративного суду. Будь-якій судовій тяганині має передувати спроба вирішити питання безпосередньо з ТЦК, адже саме його письмова відповідь або мовчання стануть подальшим головним доказом для Феміди.

Як без суду змусити ТЦК скасувати поновлення на обліку

Для досудового врегулювання необхідно надіслати до ТЦК офіційну заяву. Зробити це варто треба рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

У тексті звернення слід зробити наступне:

детально описати, коли і на якій підставі відбулося виключення з обліку;

додати перелік документів, що це підтверджують (рішення ВЛК, військовий квиток із печатками);

вказати дату виявлення неактуального статусу в реєстрі;

вимагати офіційних пояснень щодо причин поновлення;

закликати виправити помилку та повторно виключити особу з бази "Оберіг".

ТЦК ігнорує вимогу переглянути рішення про поновлення

Якщо в ТЦК відмовляються коригувати дані або просто ігнорує звернення, то пора звертатися в окружний адміністративний суд. У позовній заяві громадянин має вимагати визнати дії ТЦК протиправними, скасувати рішення про повторне взяття на облік та примусово виправити дані в електронному реєстрі.

Під час розгляду судді ретельно перевірятимуть законність підстав, якими керувався ТЦК.

Як писали раніше Новини.LIVE, людей із третьою групою інвалідності не можуть мобілізувати, і проходити ВЛК вони не зобов'язані, навіть якщо система військового обліку ще не бачить цих даних. Утім, юристи радять не відкладати справу на потім і все ж зафіксувати відстрочку офіційно, тим паче що особисто йти для цього до військкомату зовсім не потрібно.

Іти на медичну комісію без зібраної папки з виписками — це головна помилка призовників. Звичайні скарги на погане самопочуття чи сподівання, що лікар сам усе побачить, там не діють. Як коректно підготуватися до ВЛК, щоб довести лікарям реальний стан свого здоров'я.