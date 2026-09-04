Незаконное восстановление на воинском учете: как исправить данные в ТЦК

ТЦК без причин поновил на учете: алгоритм действий от юристов
Из-за сбоев в реестре "Оберег" украинцы, с которых был снят воинский учет, внезапно вновь становятся военнообязанными в "Резерв+". Однако иногда юристы предостерегают от немедленных судебных исков и советуют сначала потребовать от ТЦК письменного исправления ошибки. И лишь в отдельных случаях искать справедливость нужно в суде.
Об этом заявили юристы портала Asap Advokat, передает Новини.LIVE.
Снова восстановили на учете
Такие ситуации возникают регулярно даже у тех, кто достиг предельного возраста или признан полностью негодовым по заключению ВЛК.
Основными причинами этого в приложении «Резерв+» обычно становятся:
- технические ошибки при синхронизации бумажных карточек с реестром «Оберег»;
- безосновательное ручное внесение данных сотрудниками территориальных центров комплектования;
- общее несоответствие между старыми справками и новыми электронными системами.
Появление активного статуса в смартфоне автоматически не отменяет законного права гражданина на освобождение от службы. Однако игнорировать сбой не стоит, поскольку это грозит осложнениями при вручении повесток или уличных проверках ТЦК.
При этом юристы категорически не рекомендуют сразу подавать иск в административный суд. Любой судебной тяжбе должен предшествовать попытка решить вопрос непосредственно с ТЦК, ведь именно его письменный ответ или молчание станут дальнейшим главным доказательством для Фемиды.
Как без суда заставить ТЦК отменить восстановление на учете
Для досудебного урегулирования необходимо направить в ТЦК официальное заявление. Сделать это следует заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
В тексте обращения следует сделать следующее:
- подробно описать, когда и на каком основании произошло исключение из учета;
- приложить перечень подтверждающих документов (решение ВЛК, военный билет с печатями);
- указать дату обнаружения неактуального статуса в реестре;
- требовать официальных объяснений относительно причин восстановления;
- призвать исправить ошибку и повторно исключить лицо из базы «Оберег».
ТЦК игнорирует требование пересмотреть решение о восстановлении
Если в ТЦК отказываются корректировать данные или просто игнорируют обращение, то пора обращаться в окружной административный суд. В исковом заявлении гражданин должен требовать признать действия ТЦК противоправными, отменить решение о повторном постановке на учет и принудительно исправить данные в электронном реестре.
В ходе рассмотрения судьи тщательно проверят законность оснований, которыми руководствовался ТЦК.
Как ранее писали Новини.LIVE, людей с третьей группой инвалидности не могут мобилизовать, и проходить ВЛК они не обязаны, даже если система воинского учета еще не видит этих данных. Впрочем, юристы советуют не откладывать дело на потом и все же официально оформить отсрочку, тем более что лично идти для этого в военкомат совсем не нужно.
Идти на медицинскую комиссию без собранной папки с выписками — это главная ошибка призывников. Обычные жалобы на плохое самочувствие или надежда, что врач сам всё увидит, там не срабатывают. Как правильно подготовиться к ВЛК, чтобы доказать врачам реальное состояние своего здоровья.