Незаконное восстановление на воинском учете: как исправить данные в ТЦК

Ввод данных в базу "Оберіг". Фото: Армия.Информ

Из-за сбоев в реестре "Оберег" украинцы, с которых был снят воинский учет, внезапно вновь становятся военнообязанными в "Резерв+". Однако иногда юристы предостерегают от немедленных судебных исков и советуют сначала потребовать от ТЦК письменного исправления ошибки. И лишь в отдельных случаях искать справедливость нужно в суде.

Об этом заявили юристы портала Asap Advokat, передает Новини.LIVE.

Реклама

Снова восстановили на учете

Такие ситуации возникают регулярно даже у тех, кто достиг предельного возраста или признан полностью негодовым по заключению ВЛК.

Основными причинами этого в приложении «Резерв+» обычно становятся:

технические ошибки при синхронизации бумажных карточек с реестром «Оберег»;

безосновательное ручное внесение данных сотрудниками территориальных центров комплектования;

общее несоответствие между старыми справками и новыми электронными системами.

Появление активного статуса в смартфоне автоматически не отменяет законного права гражданина на освобождение от службы. Однако игнорировать сбой не стоит, поскольку это грозит осложнениями при вручении повесток или уличных проверках ТЦК.

Читайте также:

При этом юристы категорически не рекомендуют сразу подавать иск в административный суд. Любой судебной тяжбе должен предшествовать попытка решить вопрос непосредственно с ТЦК, ведь именно его письменный ответ или молчание станут дальнейшим главным доказательством для Фемиды.

Как без суда заставить ТЦК отменить восстановление на учете

Для досудебного урегулирования необходимо направить в ТЦК официальное заявление. Сделать это следует заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

В тексте обращения следует сделать следующее:

подробно описать, когда и на каком основании произошло исключение из учета;

приложить перечень подтверждающих документов (решение ВЛК, военный билет с печатями);

указать дату обнаружения неактуального статуса в реестре;

требовать официальных объяснений относительно причин восстановления;

призвать исправить ошибку и повторно исключить лицо из базы «Оберег».

ТЦК игнорирует требование пересмотреть решение о восстановлении

Если в ТЦК отказываются корректировать данные или просто игнорируют обращение, то пора обращаться в окружной административный суд. В исковом заявлении гражданин должен требовать признать действия ТЦК противоправными, отменить решение о повторном постановке на учет и принудительно исправить данные в электронном реестре.

В ходе рассмотрения судьи тщательно проверят законность оснований, которыми руководствовался ТЦК.

Как ранее писали Новини.LIVE, людей с третьей группой инвалидности не могут мобилизовать, и проходить ВЛК они не обязаны, даже если система воинского учета еще не видит этих данных. Впрочем, юристы советуют не откладывать дело на потом и все же официально оформить отсрочку, тем более что лично идти для этого в военкомат совсем не нужно.

Идти на медицинскую комиссию без собранной папки с выписками — это главная ошибка призывников. Обычные жалобы на плохое самочувствие или надежда, что врач сам всё увидит, там не срабатывают. Как правильно подготовиться к ВЛК, чтобы доказать врачам реальное состояние своего здоровья.