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Главная ТЦК Что произойдет с отсрочкой при смене работы и кто уведомит ТЦК

Что произойдет с отсрочкой при смене работы и кто уведомит ТЦК

Ua ru
11 сентября 2026 00:30
Должен ли работник самостоятельно уведомлять ТЦК об изменении места работы
Мужчины в очереди в Центре оказания административных услуг. Фото: Новини.LIVE

При смене места работы украинцам, имеющим отсрочку от мобилизации, не нужно лично уведомлять ТЦК. Как отмечают юристы, обязанность сообщать о таких кадровых изменениях возлагается на работодателей. Однако отсрочка сохраняется лишь при условии, что основание для её действия по-прежнему имеется.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Отсрочка для работников образования при переходе в другое учреждение

Переход военнообязанного из одного учреждения в другое не отменяет его права на освобождение от призыва, если на новом рабочем месте сохраняются соответствующие основания. В качестве примера можно привести работников сферы образования. Когда такой специалист увольняется из своего учреждения и устраивается в другое, где должность также подпадает под критерии предоставления отсрочки, ему не нужно обращаться в военкомат.

Закон не требует от гражданина лично уведомлять ТЦК и СП об изменении места работы. Всю коммуникацию по вопросам воинского учета сотрудников в таких случаях ведут непосредственно предприятия или учреждения. Соответственно, именно новый работодатель берет на себя обязанность передавать актуальные сведения в ТЦК.

В то же время специалисты обращают внимание на то, что ни одна отсрочка в Украине не действует по умолчанию. Даже если человек полностью соответствует всем требованиям законодательства для освобождения от мобилизации в связи со своей профессией, ему необходимо подтвердить эти основания в установленном порядке.

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Кроме того, Новини.LIVE поясняли, что смена места жительства или номера телефона требует обязательного обновления данных для воинского учета. Однако обращаться в военкомат лично больше не нужно: Минобороны разрешило вносить новые контакты и адрес проживания непосредственно через приложение "Резерв+".

В то же время из-за технических ошибок в базе "Оберег" снятые с учета граждане иногда снова видят в "Резерв+" статус военнообязанных. Юристы не советуют сразу обращаться в суд, а сначала подать письменное заявление в свой ТЦК с требованием исправить некорректные данные, и только в случае официального отказа или бездействия подавать иск.

работа увольнение военный учет отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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