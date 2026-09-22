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Главная ТЦК Сотрудник ТЦК приговорен к 7 годам тюрьмы за пытки людей в Одессе

Сотрудник ТЦК приговорен к 7 годам тюрьмы за пытки людей в Одессе

Ua ru
22 сентября 2026 10:02
Суд в Одессе приговорил сотрудника ТЦК к 7 годам лишения свободы за пытки
ТЦК в Одессе. Фото: Центр публичных расследований.

В Одессе приговорили к семи годам тюрьмы военнослужащего ТЦК, который похищал и подвергал пыткам мужчин во время мобилизационных мероприятий. По данным суда, фигурант избивал потерпевших палкой, применял слезоточивый газ и заставлял совершать унизительные действия. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием.

Об этом Новини.LIVE узнали из судебного приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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В Одессе суд наказал сотрудника ТЦК за издевательства над людьми

К семи годам лишения свободы приговорен военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе. Согласно тексту приговора из Единого государственного реестра судебных решений, Приморский районный суд признал фигуранта виновным в похищении людей, незаконном лишении свободы и пытках.

Еще 20 августа 2026 года обвиняемый полностью признал свою вину, заключив соответствующее соглашение с прокурором, которое впоследствии утвердил суд. Помимо тюремного срока, осужденному в течение трех лет запрещено занимать должности в подразделениях ТЦК и СП, связанные с проведением мобилизации.

Задержание с газом на Генуэзской

Первый инцидент произошел 10 апреля на улице Генуэзской. Там группа оповещения во главе с осужденным начала преследовать прохожего. В ходе задержания один из военных применил слезоточивый газ, из-за чего пострадавший потерял сознание от удушья.

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Мужчину силой затолкали в служебный автомобиль, где незаконно обыскали и нанесли несколько ударов в грудную клетку. По дороге в военкомат от задержанного требовали открыть мобильное приложение «Дия» и предоставить конфиденциальные персональные данные. За этот конкретный эпизод фигурант получил пять лет лишения свободы, которые вошли в общее окончательное наказание.

Пытки возле Киевского рынка

Второй случай произошел через три дня, 13 апреля, недалеко от Киевского рынка. Сотрудники ТЦК снова принудительно поместили мужчину в свою машину, чтобы доставить в центр комплектования. Во время поездки военнослужащий подверг потерпевшего жестокому избиению, нанося удары палкой, ногами и руками по туловищу, лицу и голове.

Также осуждённый зажимал голову жертвы под мышкой, полностью лишая её возможности дышать. Суд установил, что военный заставлял мужчину совершать унизительные действия и угрожал дальнейшей расправой.

В результате Приморский районный суд города Одессы вынес обвинительный приговор по делу военнослужащего местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно тексту решения, размещенному в Едином государственном реестре судебных решений, военнослужащий получил семь лет лишения свободы.

Новини.LIVE также сообщали о том, как в Полтаве суд освободил от уголовной ответственности военного, сбежавшего из части. Избежать тюрьмы за самовольное отсутствие мужчине удалось благодаря тому, что он добровольно решил продолжить службу и перевелся в ряды Национальной гвардии Украины.

В Днепропетровской области чиновник ТЦК отделался штрафами за взяточничество. Сотрудника военкомата поймали с поличным во время получения 4 тысяч долларов за обещание уберечь призывника от отправки на передовую.

А в Прикарпатье вынесли приговор жительнице Космацкой общины, которая пыталась спасти своего мужа от мобилизации с помощью искусственного интеллекта. Женщина сгенерировала поддельную справку о своей инвалидности для оформления отсрочки, однако подделку раскрыли, и суд назначил ей наказание.

суд избиение ТЦК и СП судебные решения пытки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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