Суд в Одесі засудив працівника ТЦК до 7 років за катування

ТЦК в Одесі. Фото: Центр публічних розслідувань.

В Одесі засудили до семи років в'язниці військовослужбовця ТЦК, який викрадав та катував чоловіків під час мобілізаційних заходів. За даними суду, фігурант бив потерпілих палицею, застосовував сльозогінний газ та змушував до принизливих дій. Він повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством.

Про це Новини.LIVE дізналися з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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В Одесі суд покарав працівника ТЦК за знущання з людей

До семи років позбавлення волі засуджено військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі. Згідно з текстом вироку з Єдиного державного реєстру судових рішень, Приморський районний суд визнав фігуранта винним у викраденні людей, незаконному позбавленні волі та катуванні.

Ще 20 серпня 2026 року обвинувачений повністю визнав свою провину, уклавши відповідну угоду з прокурором, яку згодом затвердив суд. Крім тюремного строку, засудженому протягом трьох років заборонено обіймати посади в підрозділах ТЦК та СП, які стосуються проведення мобілізації.

Затримання з газом на Генуезькій

Перший інцидент трапився 10 квітня на вулиці Генуезькій. Там група оповіщення на чолі із засудженим почала переслідувати перехожого. У процесі затримання один із військових застосував сльозогінний газ, через що потерпілий знепритомнів від задухи.

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Чоловіка силоміць заштовхали до службового авто, де незаконно обшукали та завдали кількох ударів у грудну клітку. Дорогою до військкомату від затриманого вимагали відкрити мобільний застосунок "Дія" та надати конфіденційні персональні дані. За цей конкретний епізод фігурант отримав п'ять років ув'язнення, які увійшли до загального остаточного покарання.

Катування біля Київського ринку

Другий випадок стався за три дні, 13 квітня, неподалік Київського ринку. Співробітники ТЦК знову примусово помістили чоловіка до своєї машини, щоб доставити до центру комплектування. Під час поїздки військовослужбовець піддав потерпілого жорстокому побиттю, завдаючи ударів палицею, ногами та руками по тулубу, обличчю і голові.

Також засуджений затискав голову жертви під пахвою, повністю блокуючи можливість дихати. Суд встановив, що військовий змушував чоловіка до принизливих дій та погрожував подальшою розправою.

Відтак Приморський районний суд міста Одеси виніс обвинувальний вирок у справі військовослужбовця місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з текстом рішення, розміщеним в Єдиному державному реєстрі судових рішень, посадовець отримав сім років за ґратами.

Новини.LIVE інформували також про те, як у Полтаві суд звільнив від кримінальної відповідальності військового, який втік із частини. Уникнути тюрми за СЗЧ чоловікові вдалося завдяки тому, що він добровільно вирішив продовжити службу та перевівся до лав Національної гвардії України.

На Дніпропетровщині посадовець ТЦК відбувся штрафами за хабарництво. Співробітника військкомату схопили на гарячому під час одержання 4 тисяч доларів за обіцянку вберегти призовника від відправки на передову.

А на Прикарпатті винесли вирок жительці Космацької громади, яка намагалася врятувати свого чоловіка від мобілізації за допомогою штучного інтелекту. Жінка згенерувала фальшиву довідку про власну інвалідність задля оформлення відстрочки, однак підробку викрили, і суд призначив їй покарання.