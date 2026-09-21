Суд на Дніпропетровщині оштрафував працівника ТЦК за хабар у 4000 доларів

Судовий вердикт. Фото: Magnific

На Дніпропетровщині співробітник ТЦК та СП уникнув ув'язнення за корупцію, уклавши угоду з прокуратурою. Замість п'яти років тюрми він лише сплатить 180 тисяч гривень штрафу та пожертвує 150 тисяч на армію. Посадовця затримали після отримання 4 тисяч доларів за "гарантію" не потрапити на передову.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

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Працівника ТЦК та СП не посадили у в'язницю за хабарництво

Інцидент стався в середині січня 2026 року в Нікополі. Представники територіального центру комплектування затримали місцевого жителя та доставили його до міської лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Під час перебування чоловіка в медзакладі один із працівників військкомату з'ясував, що термін дії його бронювання від мобілізації добігає кінця. Користуючись ситуацією, посадовець запропонував призовнику нелегальну угоду. Зокрема він за грошову винагороду обіцяв допомогти уникнути відправки на передову.

Свої послуги представник ТЦК оцінив у 4 тисячі доларів, що за тодішнім курсом становило приблизно 172 440 гривень. За цю суму він гарантував клієнту статус придатного виключно для служби в медичних підрозділах, частинах забезпечення, логістиці, зв'язку, охороні, навчальних закладах або в самому центрі комплектування.

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Посадовець переконував, що має необхідні знайомства серед колег і зможе безперешкодно домовитися про потрібний висновок комісії.

Спецоперація СБУ та затримання хабарника з ТЦК

Про корупційну домовленість стало відомо співробітникам Служби безпеки України. Оперативники підготували 2 тисячі мічених доларів для передачі першого траншу. Того ж вечора чоловік зустрівся з працівником ТЦК у транспортному засобі та передав йому половину суми. Під час зустрічі посадовець попередив, що офіційний результат медкомісії буде готовий не раніше березня.

Військком дійсно дотримався свого слова. Після проходження всіх лікарів дані призовника оновилися, і в державному застосунку "Резерв+" з'явилася позначка про придатність до служби виключно у підрозділах забезпечення, логістики, зв’язку, охорони, ТЦК та навчальних закладах. Одразу після того, як військовозобов'язаний передав фігуранту другу частину хабаря, правоохоронці затримали працівника ТЦК, оголосивши йому підозру. За вчинений злочин йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі.

Угода зі слідством і судовий вирок

Під час процесу обвинувачений повністю визнав свою провину, не заперечував фактів та погодився на укладання офіційної угоди з прокурором. Розглянувши матеріали, 11 серпня 2026 року суддя затвердив цей документ, врахувавши низку пом'якшувальних обставин. Зокрема, суд взяв до уваги відсутність у фігуранта попередніх судимостей, його розкаяння та фінансову підтримку Збройних сил України, бо обвинувачений добровільно перерахував на потреби армії 150 тисяч гривень.

Згідно з вироком, представнику центру комплектування призначили покарання у вигляді штрафу розміром 180 030 гривень. Суд також постановив, що після набуття вироком законної сили мічені долари повернуть до Служби безпеки України, а перепустка та службове посвідчення засудженого військового залишаться у матеріалах кримінальної справи.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що на Івано-Франківщині суд виніс вирок жительці Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту сфальсифікувала довідку про власну інвалідність, аби оформити чоловікові відстрочку від служби в армії.

У Чернігівській області перед судом постав адміністратор Telegram-каналу, який попереджав про місця роботи груп оповіщення поліції та ТЦК у Деснянській, Остерській і Козелецькій громадах. За перешкоджання мобілізаційним заходам йому також призначили покарання.

Водночас відповідальність за порушення несуть не лише військовозобов'язані, а й самі співробітники ТЦК. Закон вимагає обов'язково фіксувати перевірку документів і вручення повісток на бодікамери, інакше це вважається недбалим виконанням службових обов'язків. Зокрема, на тій же Івано-Франківщині військового з ТЦК оштрафували за роботу з вимкненим нагрудним реєстратором.