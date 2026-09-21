Суд в Днепропетровской области оштрафовал сотрудника ТЦК за взятку в размере 4000 долларов

Судебный вердикт. Фото: Magnific

В Днепропетровской области сотрудник ТЦК и СП избежал тюремного заключения за коррупцию, заключив соглашение с прокуратурой. Вместо пяти лет тюрьмы он лишь выплатит 180 тысяч гривен штрафа и пожертвует 150 тысяч на нужды армии. Чиновника задержали после получения 4 тысяч долларов за «гарантию» не попасть на передовую.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сотрудника ТЦК и СП не посадили в тюрьму за взяточничество

Инцидент произошел в середине января 2026 года в Никополе. Представители территориального центра комплектования задержали местного жителя и доставили его в городскую больницу для прохождения военно-медицинской комиссии.

Во время пребывания мужчины в медучреждении один из сотрудников военкомата выяснил, что срок действия его бронирования от мобилизации подходит к концу. Воспользовавшись ситуацией, чиновник предложил призывнику незаконную сделку. В частности, он за денежное вознаграждение обещал помочь избежать отправки на передовую.

Свои услуги представитель ТЦК оценил в 4 тысячи долларов, что по тогдашнему курсу составляло примерно 172 440 гривен. За эту сумму он гарантировал клиенту статус пригодного исключительно для службы в медицинских подразделениях, частях обеспечения, логистике, связи, охране, учебных заведениях или в самом центре комплектования.

Читайте также:

Чиновник убеждал, что имеет необходимые связи среди коллег и сможет беспрепятственно договориться о нужном заключении комиссии.

Спецоперация СБУ и задержание взяточника из ТЦК

О коррупционной сделке стало известно сотрудникам Службы безопасности Украины. Оперативники подготовили 2 тысячи меченых долларов для передачи первого транша. В тот же вечер мужчина встретился с сотрудником ТЦК в транспортном средстве и передал ему половину суммы. Во время встречи чиновник предупредил, что официальный результат медкомиссии будет готов не раньше марта.

Военкомат действительно сдержал свое слово. После прохождения всех врачей данные призывника обновились, и в государственном приложении «Резерв+» появилась отметка о годности к службе исключительно в подразделениях обеспечения, логистики, связи, охраны, ТЦК и учебных заведениях. Сразу после того, как военнообязанный передал фигуранту вторую часть взятки, правоохранители задержали сотрудника ТЦК, объявив ему подозрение. За совершенное преступление ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Соглашение со следствием и судебный приговор

В ходе процесса обвиняемый полностью признал свою вину, не оспаривал фактов и согласился на заключение официального соглашения с прокурором. Рассмотрев материалы, 11 августа 2026 года судья утвердил этот документ, учтя ряд смягчающих обстоятельств. В частности, суд принял во внимание отсутствие у фигуранта предыдущих судимостей, его раскаяние и финансовую поддержку Вооруженных сил Украины, поскольку обвиняемый добровольно перечислил на нужды армии 150 тысяч гривен.

Согласно приговору, представителю центра комплектования назначили наказание в виде штрафа в размере 180 030 гривен. Суд также постановил, что после вступления приговора в законную силу меченные доллары будут возвращены в Службу безопасности Украины, а пропуск и служебное удостоверение осужденного военнослужащего останутся в материалах уголовного дела.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Ивано-Франковской области суд вынес приговор жительнице Космацкой общины, которая с помощью искусственного интеллекта сфальсифицировала справку о собственной инвалидности, чтобы оформить мужу отсрочку от службы в армии.

В Черниговской области перед судом предстал администратор Telegram-канала, который предупреждал о местах работы групп оповещения полиции и ТЦК в Деснянской, Остерской и Козелецкой общинах. За препятствование мобилизационным мероприятиям ему также назначили наказание.

В то же время ответственность за нарушения несут не только военнообязанные, но и сами сотрудники ТЦК. Закон требует обязательно фиксировать проверку документов и вручение повесток на бодикамеры, иначе это считается халатным исполнением служебных обязанностей. В частности, в той же Ивано-Франковской области военного из ТЦК оштрафовали за работу с выключенным нагрудным регистратором.