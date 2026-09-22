ИП не выдают повестки: юристы разъяснили нюансы учета

Сотрудники ТЦК и СП. Фото:

Физические лица-предприниматели не обязаны вести воинский учет и вручать повестки своим наемным работникам. В то же время юристы предупреждают, что из-за такого статуса ФЛП гораздо сложнее признать себя предприятиями жизненно важной сферы и оградить персонал от призыва.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Как должен вестись учет в ТЦК для ФЛП

Украинские компании, работающие в статусе физического лица-предпринимателя, освобождены от необходимости принимать распоряжения от ТЦК и вручать повестки своим работникам.

Юристы пояснили, что согласно правительственному Порядку № 1487 обязанность вести воинский учет персонала и передавать документы от ТЦК возложена исключительно на юридические лица, например, на общества с ограниченной ответственностью (ООО). Таким образом, обычные предприниматели не выполняют функцию посредника между военкоматом и военнообязанными гражданами.

Однако из-за этого возникает другая проблема. Так, по словам экспертов, индивидуальным предпринимателям гораздо сложнее получить статус предприятия, имеющего критическое значение для отечественной экономики. Именно этот статус дает компаниям законное право защищать своих работников от мобилизации. Следовательно, персонал таких структур остается менее защищенным от призыва.

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Сами же повестки при этом не теряют своей силы, поэтому степень ответственности за их игнорирование зависит от типа документа.

Если военнообязанному вручают повестку для уточнения учетных данных или направление на прохождение военно-медицинской комиссии, то отказ от явки наказывается в административном порядке.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Полтаве суд отменил штраф в размере 25 500 гривен, который военкомат выписал мужчине за якобы отказ проходить медицинскую комиссию. Судьи постановили, что требовать немедленно пройти осмотр врачей сразу после того, как человека доставили в ТЦК, незаконно. Из-за таких поспешных действий у гражданина просто нет времени взять медицинские документы и справки о своих хронических заболеваниях.

Отказ от получения повестки разрешен законом только в том случае, если в ней имеются явные ошибки или она вручается с нарушениями. Если же отказаться без веских причин, за это придется уплатить штраф в размере до 25 500 гривен. Еще более серьезные последствия влечет за собой игнорирование так называемой боевой повестки.