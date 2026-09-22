ФОПи не роздають повістки: юристи пояснили нюанси обліку

Працівники ТЦК та СП. Фото:

Фізичні особи-підприємці не зобов'язані вести військовий облік та роздавати повістки своїм найманим працівникам. Водночас юристи попереджають, що через такий статус ФОПам набагато складніше визнати себе критично важливими підприємствами та забронювати персонал від призову.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Як має вестися облік з ТЦК для ФОПів

Українські компанії, які працюють у статусі фізичної особи-підприємця, позбавлені необхідності приймати розпорядження від ТЦК та вручати повістки своїм робітникам.

Юристи пояснили, що згідно з урядовим Порядком № 1487 обов'язок вести військовий облік персоналу та передавати документи від ТЦК покладено винятково на юридичних осіб, наприклад, на товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Таким чином, звичайні підприємці не виконують функцію посередника між військкоматом та військовозобов'язаними громадянами.

Однак, через це є інша проблема. Так, за словами експертів, ФОПам набагато складніше здобути статус критично важливого підприємства для вітчизняної економіки. Саме цей статус дає компаніям законне право бронювати своїх працівників від мобілізації. Відтак, персонал таких структур залишається менш захищеним від призову.

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Самі ж повістки при цьому не втрачають своєї сили, тому ступінь відповідальності за їх ігнорування залежить від типу документа.

Якщо військовозобов'язаному вручають виклик для уточнення облікових даних або направлення на проходження військово-лікарської комісії, то відмова від явки карається в адміністративному порядку.

Новини.LIVE інформували раніше, що у Полтаві суд скасував штраф у 25 500 гривень, який військкомат виписав чоловікові за начебто відмову проходити медичну комісію. Судді вирішили, що вимагати негайно пройти лікарів одразу після того, як людину доставили до ТЦК, незаконно. Через такі поспішні дії громадянин просто не має часу взяти медичні документи та довідки про свої хронічні хвороби.

Відмовитися брати повістку закон дозволяє лише тоді, коли в ній є явні помилки або її вручають із порушеннями. Якщо ж відмовитися без вагомих причин, за це доведеться сплатити штраф до 25 500 гривень. Ще серйозніші наслідки тягне за собою ігнорування так званої бойової повістки.