Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Повістки від ТЦК через роботодавця: як має діяти ФОП

Повістки від ТЦК через роботодавця: як має діяти ФОП

Ua ru
22 вересня 2026 08:55
ФОПи не роздають повістки: юристи пояснили нюанси обліку
Працівники ТЦК та СП. Фото:

Фізичні особи-підприємці не зобов'язані вести військовий облік та роздавати повістки своїм найманим працівникам. Водночас юристи попереджають, що через такий статус ФОПам набагато складніше визнати себе критично важливими підприємствами та забронювати персонал від призову.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як має вестися облік з ТЦК для ФОПів

Українські компанії, які працюють у статусі фізичної особи-підприємця, позбавлені необхідності приймати розпорядження від ТЦК та вручати повістки своїм робітникам.

Юристи пояснили, що згідно з урядовим Порядком № 1487 обов'язок вести військовий облік персоналу та передавати документи від ТЦК покладено винятково на юридичних осіб, наприклад, на товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Таким чином, звичайні підприємці не виконують функцію посередника між військкоматом та військовозобов'язаними громадянами.

Однак, через це є інша проблема. Так, за словами експертів, ФОПам набагато складніше здобути статус критично важливого підприємства для вітчизняної економіки. Саме цей статус дає компаніям законне право бронювати своїх працівників від мобілізації. Відтак, персонал таких структур залишається менш захищеним від призову.

Читайте також:

Самі ж повістки при цьому не втрачають своєї сили, тому ступінь відповідальності за їх ігнорування залежить від типу документа.

Якщо військовозобов'язаному вручають виклик для уточнення облікових даних або направлення на проходження військово-лікарської комісії, то відмова від явки карається в адміністративному порядку.

Новини.LIVE інформували раніше, що у Полтаві суд скасував штраф у 25 500 гривень, який військкомат виписав чоловікові за начебто відмову проходити медичну комісію. Судді вирішили, що вимагати негайно пройти лікарів одразу після того, як людину доставили до ТЦК, незаконно. Через такі поспішні дії громадянин просто не має часу взяти медичні документи та довідки про свої хронічні хвороби.

Відмовитися брати повістку закон дозволяє лише тоді, коли в ній є явні помилки або її вручають із порушеннями. Якщо ж відмовитися без вагомих причин, за це доведеться сплатити штраф до 25 500 гривень. Ще серйозніші наслідки тягне за собою ігнорування так званої бойової повістки.

ФОП військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації