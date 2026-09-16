Відмова від повістки ТЦК: законні підстави та які будуть наслідки

Працівник ТЦК та СП спілкується з громадянином. Фото: Reuters

Громадяни України мають законне право відмовитися від повістки ТЦК, якщо документ містить помилки або виданий з порушеннями. Однак безпідставна відмова гарантовано обернеться штрафом до 25 500 гривень, а ігнорування бойової повістки загрожує ув'язненням терміном від трьох до п'яти років.

На цьому наголосив юрист практики військового права Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що буде за відмову від повістки у 2026 році

Процес вручення викликів до територіальних центрів комплектування залишається ключовим інструментом загальної мобілізації. Зазвичай громадян викликають для уточнення інформації, проходження військово-лікарської комісії або постановки на облік.

Чи є законні підстави не брати повістку

Проте законодавство чітко визначає ситуації, коли людина має повне право не приймати повістку та не бути мобілізованою

Таке право мають лише ті, кого офіційно виключили з військового обліку, оскільки їхній правовий зв'язок із ТЦК повністю розірвано. Також повістку можна ігнорувати, якщо військовозобов'язаний нещодавно актуалізував свої дані та має діючу відстрочку, що підтверджується штрих-кодом у базі "Оберіг" або інформацією в електронному застосунку "Резерв+".

Читайте також:

У таких випадках представникам військкомату достатньо пояснити ситуацію та показати відповідні документи.

Крім того, юридично обґрунтованою причиною не брати повістку є порушення під час її оформлення чи вручення.

Відмова є законною за таких умов:

документ містить помилкові персональні дані або виписаний на ім'я іншої людини;

спробу вручення здійснює особа, яка не наділена відповідними повноваженнями;

на бланку відсутня печатка установи або немає підпису керівника територіального центру комплектування;

виклик не зареєстровано через електронну систему "Оберіг", або ж спроба вручення відбувається без внесення відповідної позначки до цієї бази даних.

Яка має бути процедура фіксації відмови від повістки

Якщо ж громадянин не оновив свої дані, відмова приймати документ розцінюється як порушення мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Представники ТЦК зобов'язані зафіксувати цей факт, склавши спеціальний акт.

Людина має право власноруч вписати туди причини своєї відмови та поставити підпис. Якщо ж громадянин ігнорує цю можливість і не хоче нічого підписувати, документ засвідчують свідки. Наявність такого акта є підтвердженням відмови і базою для застосування санкцій.

Варто враховувати, що після змін 2024 року інформація з цих актів одразу потрапляє до реєстру "Оберіг" у вигляді електронної відмітки. З юридичної точки зору це абсолютно рівноцінно офіційному повідомленню про вручення документа.

Штрафні санкції та кримінальне переслідування

За безпідставну відмову від повістки для уточнення облікової інформації або його подальше ігнорування передбачена адміністративна відповідальність. Згідно з оновленою у 2024 році статтею 210-1 КУпАП, порушнику виписують постанову зі штрафом, розмір якого варіюється від 17 000 до 25 500 гривень.

Важливо розуміти, що кількість відмов отримувати повістки на оновлення даних не призводить до автоматичного переходу від адміністративної відповідальності до кримінальної.

Водночас відмова від проходження медичної комісії (ВЛК) або небажання брати мобілізаційне розпорядження (це так звана "бойова" повістка") кваліфікується зовсім інакше. Такі дії розцінюються як кримінальне правопорушення, що підпадає під статтю 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилення від призову під час мобілізації.

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Як свідчить судова практика, починаючи з 2025 року, правоохоронцям більше не обов'язково мати письмову відмову призовника. Для ініціювання кримінального провадження цілком достатньо наявності відеофіксації факту ухилення чи відмови від отримання документа.

Новини.LIVE інформували раніше, що у ТЦК наголосили, що технічний збій у додатку "Резерв+" чи відсутність інтернету на блокпосту не вважаються відсутністю військово-облікового документа. Закон прирівнює до електронного варіанта завчасно роздруковану паперову версію з чинним QR-кодом, яку громадянин має повне право пред'явити для перевірки.

Також з липня 2025 року в Україні офіційно діє механізм надсилання повісток поштою для підвищення прозорості мобілізаційних процедур. При цьому юридична відповідальність за неявку до ТЦК настає навіть у тому разі, якщо військовозобов'язаний фізично не забрав лист із поштової скриньки.