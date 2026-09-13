Резерв+ дав збій на блокпості: як підтвердити реєстрацію

Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Якщо на блокпосту додаток "Резерв+" не відкривається або немає інтернету, військовозобов’язаний все одно може пред’явити військово-обліковий документ. Законодавство передбачає електронну форму такого документа, а також можливість використовувати його роздруковану версію з QR-кодом. Тому технічний збій у роботі додатка сам по собі не означає відсутності документа.

Для перевірки важливо мати при собі дійсний військово-обліковий документ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт Сумського обласного ТЦК та СП.

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Електронний військово-реєстраційний документ формується через "Резерв+", портал "Дія" та інші передбачені державою електронні сервіси. Міноборони також рекомендує заздалегідь зберегти документ у форматі PDF, щоб мати до нього доступ за відсутності інтернет-з’єднання. Роздрукована версія електронного документа також може використовуватися за умови наявності QR-коду, придатного для зчитування.

Як підготуватися до проїзду через блокпост

Якщо документ зберігається лише в "Резерв+", у разі технічних проблем можна перевірити інтернет-з’єднання та повторно відкрити додаток. Щоб не залежати від смартфона чи зв’язку, Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF-файл військово-облікового документа та, за необхідності, роздрукувати його. Така паперова версія містить QR-код, за яким уповноважені органи можуть перевірити актуальність документа.

Військово-обліковий документ є окремим документом, а "Резерв+" — сервісом для роботи з його електронною версією. У 2025 році електронний документ став основною формою документа для військовозобов’язаних, при цьому можливість отримати його роздруковану версію збереглася. Тому перед поїздкою через блокпост варто заздалегідь перевірити наявність актуального документа та мати доступ до його паперової копії.

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