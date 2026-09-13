Резерв+ дал сбой на блокпосту: как подтвердить учет

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Если на блокпосту приложение "Резерв+" не открывается или отсутствует интернет, военнообязанный все равно может предъявить военно-учетный документ. Законодательство предусматривает электронную форму такого документа, а также возможность использовать его распечатанную версию с QR-кодом. Поэтому технический сбой приложения сам по себе не означает отсутствия документа.

Для проверки важно иметь при себе действительный военно-учетный документ, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Сумского областного ТЦК и СП.

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Электронный военно-учетный документ формируется через "Резерв+", портал "Дія" и другие предусмотренные государством электронные сервисы. Минобороны также рекомендует заранее сохранить документ в формате PDF, чтобы иметь к нему доступ при отсутствии интернет-соединения. Распечатанная версия электронного документа также может использоваться при условии наличия пригодного для считывания QR-кода.

Как подготовиться к поездке через блокпост

Если документ хранится только в "Резерв+", при технических проблемах можно проверить интернет-соединение и повторно открыть приложение. Чтобы не зависеть от смартфона или связи, Минобороны рекомендует заранее загрузить PDF военно-учетного документа и при необходимости распечатать его. Такая бумажная версия содержит QR-код, по которому уполномоченные органы могут проверить актуальность документа.

Военно-учетный документ является отдельным документом, а "Резерв+" — сервисом для работы с его электронной версией. В 2025 году электронный документ стал основной формой документа для военнообязанных, при этом возможность получить его распечатанную версию сохранилась. Поэтому перед поездкой через блокпост стоит заранее проверить наличие актуального документа и иметь доступ к его бумажной копии.

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