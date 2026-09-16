Отказ от повестки ТЦК: законные основания и какие будут последствия

Сотрудник ТЦК и СП общается с гражданином. Фото: Reuters

Граждане Украины имеют законное право отказаться от повестки ТЦК, если документ содержит ошибки или выдан с нарушениями. Однако безосновательный отказ гарантированно повлечет за собой штраф до 25 500 гривен, а игнорирование призывной повестки грозит лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Об этом заявил юрист по военному праву Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Что грозит за отказ от повестки в 2026 году

Процесс вручения повестки в территориальные центры комплектования остается ключевым инструментом всеобщей мобилизации. Обычно граждан вызывают для уточнения информации, прохождения военно-медицинской комиссии или постановки на учет.

Есть ли законные основания не принимать повестку

Однако законодательство четко определяет ситуации, когда человек имеет полное право не принимать повестку и не быть мобилизованным

Такое право имеют только те, кого официально исключили из воинского учета, поскольку их правовая связь с ТЦК полностью разорвана. Также повестку можно игнорировать, если военнообязанный недавно обновил свои данные и имеет действующую отсрочку, что подтверждается штрих-кодом в базе «Оберег» или информацией в электронном приложении «Резерв+».

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В таких случаях представителям военкомата достаточно объяснить ситуацию и предъявить соответствующие документы.

Кроме того, юридически обоснованной причиной для отказа от получения повестки является нарушение при её оформлении или вручении.

Отказ является законным при следующих условиях:

документ содержит ошибочные персональные данные или выписан на имя другого человека;

попытку вручения осуществляет лицо, не наделенное соответствующими полномочиями;

на бланке отсутствует печать учреждения или нет подписи руководителя территориального центра комплектования;

вызов не зарегистрирован через электронную систему «Оберег», либо попытка вручения происходит без внесения соответствующей отметки в эту базу данных.

Какова должна быть процедура фиксации отказа от повестки

Если же гражданин не обновил свои данные, отказ принять документ расценивается как нарушение мобилизационного законодательства и правил воинского учета. Представители ТЦК обязаны зафиксировать этот факт, составив специальный акт.

Человек имеет право самостоятельно указать в нём причины своего отказа и поставить подпись. Если же гражданин игнорирует эту возможность и не хочет ничего подписывать, документ заверяют свидетели. Наличие такого акта является подтверждением отказа и основанием для применения санкций.

Следует учитывать, что после изменений 2024 года информация из этих актов сразу попадает в реестр «Оберег» в виде электронной отметки. С юридической точки зрения это абсолютно равноценно официальному уведомлению о вручении документа.

Штрафные санкции и уголовное преследование

За безосновательный отказ от повестки для уточнения учетной информации или ее последующее игнорирование предусмотрена административная ответственность. Согласно обновленной в 2024 году статье 210-1 КУоАП, нарушителю выписывается постановление со штрафом, размер которого варьируется от 17 000 до 25 500 гривен.

Важно понимать, что количество отказов получать повестки на обновление данных не приводит к автоматическому переходу от административной ответственности к уголовной.

В то же время отказ от прохождения медицинской комиссии (ВЛК) или нежелание принимать мобилизационное распоряжение (так называемая «боевая» повестка) квалифицируется совершенно иначе. Такие действия расцениваются как уголовное правонарушение, подпадающее под статью 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонение от призыва во время мобилизации.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Как показывает судебная практика, начиная с 2025 года, правоохранительным органам больше не обязательно иметь письменный отказ призывника. Для возбуждения уголовного дела вполне достаточно наличия видеофиксации факта уклонения или отказа от получения документа.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ТЦК подчеркнули, что технический сбой в приложении Резерв+ или отсутствие интернета на блокпосту не считаются отсутствием военно-учетного документа. Закон приравнивает к электронной версии заранее распечатанную бумажную версию с действующим QR-кодом, которую гражданин имеет полное право предъявить для проверки.

Также с июля 2025 года в Украине официально действует механизм отправки повесток по почте для повышения прозрачности мобилизационных процедур. При этом юридическая ответственность за неявку в ТЦК наступает даже в том случае, если военнообязанный физически не забрал письмо из почтового ящика.