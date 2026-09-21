Статус священнослужителя не защищает от призыва ТЦК в армию

Проверка документов сотрудниками ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Восьмой апелляционный суд отклонил иск служителя Свидетелей Иеговы против ТЦК. Священнослужитель пытался в суде отменить свой призыв из-за своих религиозных взглядов и незаконного задержания полицией, однако ему отказали, поскольку судья признал мобилизацию законной.

Об этом говорится в разборе судебного дела "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Как ТЦК мобилизовал священнослужителя

Восьмой апелляционный административный суд поставил точку в длительном судебном споре, отказав в удовлетворении жалобы служителю Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине. Мужчина, имеющий сан диакона общины, требовал отменить приказы о его призыве во время мобилизации, отправке в воинскую часть и зачислении в качестве курсанта. Ровенский окружной административный суд уже ранее также встал на сторону военкомата, после чего истец обратился в апелляционную инстанцию.

Этому предшествовало событие 22 апреля 2025 года, когдапатрульные полицейские принудительно доставили мужчину в территориальный центр комплектования из-за того, что он находился в розыске за нарушение правил учета.

Пройдя медицинский осмотр после уточнения данных, военнообязанный получил повестку. В тот же день руководитель ТЦК издал приказ о его призыве, а на следующий день командир подразделения зачислил новобранца в списки личного состава и назначил курсантом.

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В день доставки в военкомат гражданин подал письменное обращение, в котором отметил, что является крещеным служителем с 2007 года и диаконом с 2019-го. Ссылаясь на вероисповедание, он заявлял о невозможности носить оружие или поддерживать армию и требовал направить его на альтернативную невоенную службу или предоставить отсрочку.

Почему ТЦК и суд не учли религиозные убеждения

Хотя статья 35 Конституции Украины допускает замену военной службы по религиозным убеждениям, профильный Закон «Об альтернативной (невоенной) службе» касается исключительно срочников. Поскольку истца призвали во время мобилизации в особый период, этот механизм не работает, а мобилизационное законодательство не предусматривает подобных процедур в военное время.

Суд также обратил внимание на противоречивость заявления истца, который отказывался не только от оружия, но и от любой работы в госпиталях или тыловых учреждениях, что фактически является требованием полного иммунитета от призыва.

Может ли священник получить отсрочку от мобилизации

Бронированию подлежат только те религиозные работники, которые находятся в трудовых отношениях и проводят богослужения в соответствии со специальным перечнем должностей. Материалы дела не содержали доказательств того, что данные мужчины передавались в Государственную службу по этнополитике и свободе совести для оформления отсрочки.

Закон "О свободе совести и религиозных организациях" четко указывает, что вера не дает права уклоняться от конституционных обязанностей, а справка о принадлежности к общине не доказывает устойчивых взглядов на неприятие оборонительной войны.

В итоге Восьмой апелляционный административный суд признал законность действий ТЦК и оставил решение первой инстанции без изменений.

Новини.LIVE ранее сообщали, что офицеры запаса имеют равные права на отсрочку от мобилизации наравне с другими военнообязанными. Для её получения необходимо лично обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением и пакетом подтверждающих документов.

В случае смены места работы гражданам с оформленной отсрочкой не нужно отдельно сообщать об этом в военкомат. Такую обязанность законодательство возлагает непосредственно на работодателей. Однако само право на отсрочку сохраняется только в том случае, если основание для её предоставления остаётся действительным.