Статус священнослужителя не захищає від призову ТЦК в армію

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Восьмий апеляційний суд відмовив служителю Свідків Єгови у позові проти ТЦК. Священнослужитель намагався у суді скасувати свій призов через свої релігійні погляди та незаконне затримання поліцією, проте йому відмовили, бо суддя визнав мобілізацію законною.

Про це йдеться у розборі судової справи "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Як ТЦК мобілізував священнослужителя

Восьмий апеляційний адміністративний суд поставив крапку у тривалому судовому спорі, відмовивши у задоволенні скарги служителю Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні. Чоловік, який має сан диякона збору, вимагав скасувати накази про свій призов під час мобілізації, відправлення до військової частини та зарахування курсантом. Рівненський окружний адміністративний суд уже раніше теж став на бік військкомату, після чого позивач звернувся до апеляційної інстанції.

Передувала цьому подія 22 квітня 2025 року, коли патрульні поліцейські примусово привезли чоловіка до територіального центру комплектування через те, що він перебував у розшуку за порушення правил обліку.

Пройшовши медичний огляд після уточнення даних, військовозобов'язаний отримав повістку. Того ж дня керівник ТЦК видав наказ про його призов, а наступного дня командир підрозділу зарахував новобранця до списків особового складу та призначив курсантом.

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У день доставлення до військкомату громадянин подав письмове звернення, де зауважив, що є охрещеним служителем з 2007 року та дияконом з 2019-го. Посилаючись на віросповідання, він заявляв про неможливість тримати зброю чи підтримувати армію і вимагав скерувати його на альтернативну невійськову службу або надати відстрочку.

Чому ТЦК та суд не зважали на релігійні переконання

Хоча стаття 35 Конституції України допускає заміну військового обов'язку через релігійні погляди, профільний Закон "Про альтернативну (невійськову) службу" стосується виключно строковиків. Оскільки позивача призвали під час мобілізації в особливий період, цей механізм не працює, тож мобілізаційне законодавство не передбачає подібних процедур у воєнний час.

Суд також звернув увагу на суперечливість заявника, який відмовлявся не лише від зброї, а й від будь-якої праці у шпиталях чи тилових закладах, що фактично є вимогою повного імунітету від призову.

Чи може священник отримати бронювання від мобілізації

Бронюванню підлягають лише ті релігійні працівники, які мають трудові відносини та проводять богослужіння за спеціальним переліком посад. Матеріали справи не містили доказів того, що дані чоловіка передавалися до Державної служби з етнополітики та свободи совісті для оформлення броні.

Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" чітко зазначає, що віра не дає права ухилятися від конституційних обов'язків, а довідка про належність до громади не доводить стійких поглядів на неприйняття оборонної війни.

У підсумку Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав законність дій ТЦК і залишив рішення першої інстанції без змін.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що офіцери запасу мають рівні права на відстрочку від мобілізації поряд з іншими військовозобов'язаними. Для її отримання необхідно особисто звернутися до ТЦК із відповідною заявою та пакетом підтвердних документів.

У разі зміни місця роботи громадянам з оформленою відстрочкою не потрібно окремо повідомляти про це військкомат. Такий обов'язок законодавство покладає безпосередньо на роботодавців. Проте саме право на відстрочку зберігається лише тоді, коли підстава для її надання залишається дійсною.